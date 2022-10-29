«Мы привезли несколько фур»: Ольга Бузова впервые прокомментировала поездку в ДНР с гуманитарной миссией

Ольга Бузова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 октября в сети распространилось видео, на котором ведущая шоу «Звезды в Африке» Ольга Бузова помогает разгружать машину с гуманитарной помощью в Донецкой области.

Как оказалось, артистка отправилась в небольшой городок Амвросиевка, чтобы помочь отвезти и подарить местным жителям необходимую помощь.

Спустя некоторое время Ольга описала в телеграме мотивацию поступка, вызвавшего восхищение даже у хейтеров. Интереснее всего было узнать, почему и для чего звезда вдруг решила отправиться в обстреливаемый город из безопасной Москвы?

— Я нахожусь тут с гуманитарной миссией, — написала в соцсетях Бузова. — Мы привезли несколько фур с гуманитарной помощью, нужной для жизни любого человека. Важно помогать всем людям, и дарить им частичку любви. Сегодня я видела, как радовались детишки, когда видели меня. Эти улыбки и эта радость в сердцах стоят дорогого. У ребенка должно быть детство, ведь его не вернуть.

Напомним, что накануне Ольга принимала участие в закрытой презентации новых телепроектов ТНТ.