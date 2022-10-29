Ешьте сами: Россия приостановила участие в зерновой сделке после террористической атаки на Севастополь

В ответ на атаку Россия объявила о приостановке участия в сделке по экспорту украинского зерна через Черное море. Фото: REUTERS

Не прошло и часа с того момента, как Минобороны России объявило о приостановке действия зерновой сделки, как эту информацию подтвердило и Министерство иностранных дел РФ.

- 29 октября украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе, - говорится в заявлении МИД России. - В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает её реализацию с сегодняшнего дня на неопределённый срок.

Как сказано далее, соответствующие указания от нашего руководства уже получили российские специалисты, работающие в Совместном координационном центре в Стамбуле, где и происходит процесс контроля транспортировки украинского продовольствия.

Хорошая реакция не в духе "последнего китайского предупреждения", а в стиле конкретных шагов и действий. Заключенное 22-го июля "зерновое соглашение" должно было длиться еще около месяца. Но приказало долго жить досрочно. Благодаря действием украинских террористов (как заявили в МИД, пострадали корабли, работающие по этой международной гуманитарной сделке, и потому атаку можно квалифицировать, как международный теракт) и специалистов-диверсантов из Великобритании, оставшееся в черноморских портах зерно Украина может кушать теперь сама.

Отметим, что представители России и без того выражали сомнения в пролонгации "зернового соглашения", но если бы не была проведена эта атака, до конца срока по заключенным договоренностям, она бы точно дожила.

Большой вопрос, что теперь будет с сухогрузами, который столпились перед Босфором в Черном море в ожидании очереди на досмотр и выпуск. По логике, они теперь должны вернуться в порты, где загружались и разгрузиться назад. Сделка-то больше не работает. Впрочем, им могут позволить разгрузиться в черноморских портах других стран. Как озвучивала украинская сторона, сейчас в очереди на досмотр скопилось около 170 судов. И эти порты на черноморском побережье к такому потоку грузов могут сейчас быть просто элементарно не готовы.

Вместе с тем, Россия уже заявила, что готова передать безвозмездно 500 тысяч тонн своего зерна беднейшим странам, где население голодает, и заместить весь объем украинского зерна на мировом рынке. Так что, если Запад действительно не хочет доводить ситуацию до гуманитарной катастрофы, то у них есть все возможности не допустить такого развития событий.

Что же касается Киева, то там сейчас широко раскрывают удивленные глаза. Одни уверяют, что Россия не выполняют заключенного договора и не держит слова. Другие утверждают, что знать не знают ни о каком соглашении с Россией, и все это их не касается. Действительно, если ограничиться только формальной стороной вопроса, то Россия и Украина не подписали единого документа. Один договор подписали Украина, Турция и ООН, другой – Россия, Турция и ООН. Таким способом, как-то наивно и по-детски, Киев избежал варианта договариваться с Россией. А сейчас надеется избежать ответных шагов на эту диверсию со стороны Москвы.

Что же касается конкретного ответа на эту диверсию, то уже ближайшей ночью наверняка стоит ожидать массированных ракетных атак и ударов БПЛА по многочисленным инфраструктурным энергетическим и промышленным объектам на территории, которую контролирует укронацистский режим.

И что-то подсказывает, что терпение у российского командования, которого и так оставалось не слишком много, окончательно закончилось. И Очакову, где базируются те самые специалисты–диверсанты и боевые пловцы из британской САС, наверняка также стоит приготовиться к прилетам специфических цветочных "букетов". Британцы здесь – еще большие провокаторы, чем сами украинцы.

Это было бы вполне логично. Как и то обстоятельство, что давно пора понять – с этой Украиной договариваться ни о чем не стоит. А другой она уже не станет.