Газманов не может продать свою недвижимость в Юрмале: «Из-за того, что мы все оттуда уехали, квартира стала стоить в три раза дешевле»

Олег Газманов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олег Газманов рассказал о судьбе своей квартиры в Юрмале. Артист хотел бы продать эти апартаменты, но не может, так как она не пользуется спросом. Тем не менее, он исправно платит за нее коммунальные платежи. По словам Газманова, он был бы рад избавиться от заграничной недвижимости, но не знает, как это сделать.

Артист говорит, что не был в этой квартире с 2014 года. Бывать в Юрмале Олег Михайлович перестал после того, как правительство страны запретило ему, как и некоторым другим российским артистам, въезд в Латвию. Свою квартиру он не сдает. И только регулярно вносит за нее коммунальные платежи.

- Я плачу деньги исправно – налоги, коммуналку, но туда не езжу. Конечно, сложилась удивительная ситуация, - рассказал Газманов порталу prozvezd.

Газманов думает избавиться от недвижимости. Но покупателей найти не может.

- Из-за того, что мы все оттуда уехали, квартира сейчас стала стоить в три раза дешевле, - продолжает Газманов. – Но даже за эти деньги ее никто не хочет смотреть.

Певец даже не может вывезти из апартаментов свои личные вещи. Как их забрать оттуда, он не знает.

- Там на кухне осталась бутылка хорошего алкоголя 1951-го года выпуска, - говорит Газманов. – Надо будет попросить кого-то из лояльных латышей, чтобы мне ее привезли!

Олег Газманов в Юрмале. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Недвижимостью в Юрмале в свое время обзавелись многие россияне. Например, актер Эммануил Виторган купил там дачу. В Юрмале актер владеет двухэтажным особняком. Здание признано архитектурным памятником, и его запрещено перестраивать. Несмотря на это, третья жена актера Ирина Млодик смогла уютно обустроить старый дом. Вокруг него разбит красивый сад, на лужайке есть бассейн. Правда, сами хозяева настаивают, что он совсем крошечный и скорее напоминает маленький пруд.

В Юрмале с недавних пор живут покинувшие Россию Валерий Меладзе и Чулпан Хаматова. В Латвии Хаматова и ее трое дочерей поселились в собственном особняке. Артистка девять лет назад купила участок в 80 километрах от Риги, построила дом и получила вид на жительство в европейской стране. Элитная экодеревня рассчитана на состоятельных людей. В поселке 300 деревянных коттеджей, вокруг лес и озера. Жилье здесь стоит 300 - 400 тысяч евро (43 - 57 миллионов рублей).

Домик у Балтийского моря купила и певица Светлана Лобода. После начала спецоперации России на Украине певица вывезла дочерей из Москвы в Латвию. Звездное семейство поселилось в Юрмале.

А вот Татьяне Веденеевой квартира в Риге досталась в наследство. Телеведущая сдает ее через агентство и избавляться от заграничной недвижимости пока не собирается.