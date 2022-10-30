Эксперты рассказали, почему не стоит покупать мятые упаковки сока или детского супа

Детское питание — одно из самых строго контролируемых производств Фото: Евгения ГУСЕВА

Некоторое время назад многие родители переживали, что будет с рынком детского питания в России. Если производители самого питания остались, то с изготовлением упаковок было куда сложнее. Между тем, детское питание — одно из самых строго контролируемых производств. Высокие требования предъявляют и упаковке.

- Несмотря на уход привычных на российском рынке поставщиков упаковки, в стране существуют производители как асептической картонной, так и различной мягкой упаковки из пластика и стеклянных банок, - объясняет Сергей Перминов, директор по исследованию и развитию АО «ПРОГРЕСС» (производитель популярного детского питания). - Однако всем им сейчас приходится переходить с привычного сырья для производства упаковочного материала на альтернативное. Что в свою очередь ведет к необходимости дополнительных тестов и увеличению времени производства. Конечно, и оборудование на производствах первоначально рассчитано на соответствующий тип упаковки с точными характеристиками. Все это может вызвать определенные технические сложности. Перенастраивается само оборудование, тестируется и дорабатывается упаковка. Затем проходит длительный этап тестирования новых форматов и у производителя упаковки, и на производстве: насколько упаковка соответствует заявленным требованиям, как продукт ведет себя на этапе хранения и в процессе транспортировки. Только после успешного прохождения всех требуемых этапов и тестов продукт в новой упаковке попадает на полки магазинов.

КАК ПРОВЕРЯЮТ УПАКОВКУ НА ЗАВОДАХ

На заводах по производству детского питания продукцию расфасовывают в асептических условиях с соблюдением необходимых требований и стандартов. Это помогает увеличить срок годности продукта. Консерванты, искусственные красители и добавки, к которым мы привыкли во взрослых продуктах, в детском питании запрещены. Розлив и фасовка - это автоматизированный и закрытый процесс, который полностью исключает человеческий фактор и риск попадания посторонних предметов. Упакованную продукцию обязательно проверяют.

* Для проверки на отсутствие посторонних предметов внутри упаковки проходят через сканирующие установки.

* Для проверки герметичности используются специализированные методы, например, упаковки для ванночки с творогом опускают в воду и смотря на пузырьки, если они есть – упаковка не герметична, и ее утилизуют.

Если все в порядке, партия товара отправляется на склад, а затем к дистрибьюторам, и на полки розничных магазинов. Но как раз это — один из уязвимых моментов, при которых продукт может пострадать: тряска фуры с товаром, неаккуратная работа грузчиков, разгружающих паллеты, неосторожность покупателей, роняющих или мнущих товар в магазине — причин повреждения упаковки много, и все они разные.

Но суть одна: хотите быть уверенными в безопасности товара — обязательно проверяйте его перед покупкой, ровно так же, как вы делаете это при взгляде на срок годности.

ЧЕК-ЛИСТ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ольга Красникова, директор по качеству АО «ПРОГРЕСС», рассказывает, как проверять упаковку:

- В магазине осмотрите товар на возможные повреждения. Красным флагом для вас должны стать трещины, сколы, вздутая крышка на стеклянных баночках; вмятины, вздутия, повреждения (или вздутие) фольги на картонных и пластиковых коробках; всевозможные разрывы и заломы.

- Не покупайте товар с поврежденной упаковкой. И лучше, если вы обратите на него внимание сотрудника магазина и попросите убрать из продажи.

- Дома отмечайте специальные сигналы, указывающие на герметичность упаковки. Открывая стеклянную банку, вы должны услышать характерный хлопок, а при открывании пюре в мягкой упаковке с закручивающейся крышкой — отчетливый щелчок.

- Всегда пробуйте сами любой продукт, прежде чем дать его ребенку.

ВАЖНО

Чем опасна мятая коробка

Любые трещины, заломы, вмятины, поврежденная фольга, скрученная крышечка — это ворота, через которые внутрь могут попасть микроорганизмы, которых в норме быть не должно. Если это случилось и продукт испорчен, то «подсказками» станут плесень, изменение цвета, запаха и консистенции.

Иногда к деформации упаковки приводит несоблюдение условий хранения. Например, если ванночку с детским творогом хранить при неправильной температуре, ее содержимое может испортиться, а фольга, покрывающая упаковку, в этом случае вздуется. Покупать и давать ребенку такую продукцию ни в коем случае нельзя.