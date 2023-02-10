Запретили проводить эксперименты над малышами: Неожиданно стало известно новое место учебы Алисы Тепляковой

Родители девочки, которая в 9 лет стала первокурсницей МГУ, но не смогла там учиться, долго держали интригу.
Родители девочки, которая в 9 лет стала первокурсницей МГУ, но не смогла там учиться, долго держали интригу. Рассказывали, что Алиса поступила в другой вуз, на бюджет. Но в какой – тайна. Тайна раскрылась случайно.
Мама пятилетнего воспитанника столичного ГБОУ N 538 подняла шум, обратившись к журналистам и блогерам. В родительский чат садика (он при школе) пришло неожиданное сообщение от директора. Речь шла о том, что студентка второго курса психфака МПГУ (Московского педагогического государственного университета) 10-летняя Алиса Теплякова хочет провести социально-психологическое тестирование дошколят в рамках студенческой практики. От родителей требовалось дать согласие или несогласие.
В садике какого другого района Москвы, может, спокойнее бы отреагировали на такой опрос. Но 538-й находится в Зюзино (ЮЗАО), в этом же районе живут и Тепляковы, и многие их знают не только по публикациям и видеосюжетам в СМИ. Родители детсадовцев припомнили, что Евгений, когда гуляет с детьми, постоянно орет на них. А летом видели, как он заставлял своих малышей бегать на школьном стадионе в тапках в 30-градусную жару, даже когда один из них расплакался. Как детей воспитывать, это, конечно, личное дело Тепляковых, но их визит в садик, да еще и с какими-то экспериментами — это уже совсем другое. В общем, увидев знакомую фамилию, родительский чат насторожился.
- Большинство сразу ответили отказом, - рассказала «КП» та самая мама Ольга. – Ладно бы одна девочка, но с ней же и папа придет. А он агрессивный! Да и как можно просто так взять и прийти в группу к малышам? Я сама инженер-технолог, у нас на предприятии студенты часто проходят практику, но для этого присылают официальные бумаги из вуза, департамента образования.
Директор ГБОУ N 538 Михаил Улькин подтвердил «КП»: обращение по поводу практики Алисы Тепляковой действительно получал от папы девочки Евгения, он приходил к нему на прием. «Так как любые психологические тестирования с несовершеннолетними возможны только при согласии родителей, мы провели предварительный письменный опрос. Все родители отказались от участия их детей в данном тестировании. Соответственно и администрация школы отказала студентке в проведении исследования», — сообщалось в ответе на наш запрос.
Вообще-то родители дошколят поначалу недоумевали: почему директор сразу не отказал Тепляковым? Но потом поняли: тот поступил мудро и дальновидно. Аргумент «а папа с мамой против», как известно, очень активно используют сами Тепляковы. К примеру, эксперты психфака МГУ не раз предлагали протестировать Алису — проверить не только уровень ее знаний, но и психологическую и физическую готовность к учебе в вузе, ведь она ребенок, а нагрузка в университете ого-го! По итогам тестов обещали прописать индивидуальную программу обучения уникума. Однако Евгений сказал категорическое «нет».
Теперь ему аукнулось отказом в садике — обоснованным и подкрепленным родительским опросом. Со слов очевидцев, Евгений так осерчал, что наорал на директора, звонил в полицию, угрожал, что пожалуется во все инстанции. О скандале упоминал и директор садика в переписке с мамой — скрин опубликован в блоге «Головоломки для любознательных», автор которого пристально следит за историей Тепляковых Гнев, полиция, жалобы – все это уже было в декабре 2021-го, когда Евгений устроил потасовку с охраной психфака МГУ после того, как Алисе на экзамене поставили двойку. Откажи директор Улькин Теплякову с самого начала – значит, готовься к затяжной нервотрепке…
Руководителя ГБОУ родители теперь еще сильнее зауважали: наш Михал Михалыч, говорят, молодец! И собираются отправить ему официальную благодарность «за адекватную реакцию на нестандартную ситуацию».
А еще хотят, чтобы про инцидент узнали и в других садиках, потому что Тепляковы наверняка будут и дальше искать малышей для экспериментов Алисы. Наверняка пойдут в 626-ю школу, к которой прикреплен их семейный детский сад, а старшие дети проходят аттестации, сдают экзамены и получают аттестаты. А может, там уже были…
Своих младших братьев и сестер будущий психолог давно протестировала - Евгений рассказывал об этом в семейном блоге. Мол, дочь по всем правилам науки подтвердила, что дошкольный возраст в российской психологии определяли неправильно: он длится не от 3 до 7 лет, а от 2 до 5. А значит он, Евгений, все делает правильно, усаживая своих малышей за книжки и прописи чуть ли не с пеленок, а потом прогоняя их на бешеной скорости по школьной и даже вузовской программе. Но поскольку Тепляков называет себя создателем новаторской методики, нужны, видимо, более широкие исследования.
Итак, Алиса теперь студентка педуниверситета? Очень может быть. МГПУ Тепляковы рассматривали в качестве места учебы Алисы еще в ее первое поступление, летом 2021-го. И в педуниверситете их тогда привечали, даже опубликовали на своем сайте хвалебную статью про Евгения и его методику. Однако Тепляковы выбрали МГУ, альма-матер Евгения. С университетом, как мы поняли, горшки окончательно побиты – Тепляковы месяц назад подали иск к МГУ. Вот и пригодился вариант Б.
Мы обратились к представителю пресс-службы МПГУ Надежде Богдановой по адресу электронной почты, указанном на сайте: действительно ли Алиса их студентка и направлял ли вуз ее на практику в ГБОУ 538. Мама Ольга ведь абсолютно права: действия Евгения Теплякова выглядят самодеятельностью. На сайте вуза правила проведения студенческих практик прописаны в приказе ректора, и, следуя документу, вуз должен заключить договор с ГБОУ, выпустить приказ, назначить студенту научного руководителя, прописать план, цели… И тогда никаких вопросов. Уточнили у Михаила Улькина — есть ли у них такой договор с МПГУ? Говорит, что нет. И писем официальных от вуза насчет практики студентов тоже не приходило.
Ответ пресс-службы мы не получили. Дозвонились Инне Журавлевой - заместителю директора Института педагогики и психологии МПГУ (подразделение вуза, в котором есть психфак, где может числиться Алиса) по учебной работе, но она отказалась разговаривать. Ох, как все знакомо: Тепляковы все вузы запугали «персональными данными несовершеннолетнего», поэтому с комментариями для СМИ сложно.
Домысливать не хочется, но практика Алисы в садике, затеянная папой, не соответствует и расписанию практик студентов психфака, размещенном на сайте вуза. У второкурсников как раз сейчас, в феврале, запланирована практика, но в виде аудиторных занятий в МПГУ. Еще одна нестыковка – количество экзаменов и зачетов. В расписании завершившейся недавно зимней сессии — 5 экзаменов и 5 зачетов. А Алиса, судя по папиному недавнему посту в ЖЖ, сдала «порядка 20 зачетов и 15-16 экзаменов, их них около 12 пятерок и четыре четверки, троек нет». Пфффф...
Впрочем, следы 10-летней студентки Алисы Тепляковой обнаружились еще в нескольких вузах, в том числе зарубежных. Об этом мы тоже расскажем.