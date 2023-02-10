Запретили проводить эксперименты над малышами: Неожиданно стало известно новое место учебы Алисы Тепляковой

Родители девочки, которая в 9 лет стала первокурсницей МГУ, но не смогла там учиться, долго держали интригу.

Родители девочки, которая в 9 лет стала первокурсницей МГУ, но не смогла там учиться, долго держали интригу. Рассказывали, что Алиса поступила в другой вуз, на бюджет. Но в какой – тайна. Тайна раскрылась случайно.

ГРОЗА РАЙОНА

Мама пятилетнего воспитанника столичного ГБОУ N 538 подняла шум, обратившись к журналистам и блогерам. В родительский чат садика (он при школе) пришло неожиданное сообщение от директора. Речь шла о том, что студентка второго курса психфака МПГУ (Московского педагогического государственного университета) 10-летняя Алиса Теплякова хочет провести социально-психологическое тестирование дошколят в рамках студенческой практики. От родителей требовалось дать согласие или несогласие.

В садике какого другого района Москвы, может, спокойнее бы отреагировали на такой опрос. Но 538-й находится в Зюзино (ЮЗАО), в этом же районе живут и Тепляковы, и многие их знают не только по публикациям и видеосюжетам в СМИ. Родители детсадовцев припомнили, что Евгений, когда гуляет с детьми, постоянно орет на них. А летом видели, как он заставлял своих малышей бегать на школьном стадионе в тапках в 30-градусную жару, даже когда один из них расплакался. Как детей воспитывать, это, конечно, личное дело Тепляковых, но их визит в садик, да еще и с какими-то экспериментами — это уже совсем другое. В общем, увидев знакомую фамилию, родительский чат насторожился.

- Большинство сразу ответили отказом, - рассказала «КП» та самая мама Ольга. – Ладно бы одна девочка, но с ней же и папа придет. А он агрессивный! Да и как можно просто так взять и прийти в группу к малышам? Я сама инженер-технолог, у нас на предприятии студенты часто проходят практику, но для этого присылают официальные бумаги из вуза, департамента образования.

«НАШ МИХАЛ МИХАЛЫЧ – МОЛОДЕЦ!»

Директор ГБОУ N 538 Михаил Улькин подтвердил «КП»: обращение по поводу практики Алисы Тепляковой действительно получал от папы девочки Евгения, он приходил к нему на прием. «Так как любые психологические тестирования с несовершеннолетними возможны только при согласии родителей, мы провели предварительный письменный опрос. Все родители отказались от участия их детей в данном тестировании. Соответственно и администрация школы отказала студентке в проведении исследования», — сообщалось в ответе на наш запрос.

Вообще-то родители дошколят поначалу недоумевали: почему директор сразу не отказал Тепляковым? Но потом поняли: тот поступил мудро и дальновидно. Аргумент «а папа с мамой против», как известно, очень активно используют сами Тепляковы. К примеру, эксперты психфака МГУ не раз предлагали протестировать Алису — проверить не только уровень ее знаний, но и психологическую и физическую готовность к учебе в вузе, ведь она ребенок, а нагрузка в университете ого-го! По итогам тестов обещали прописать индивидуальную программу обучения уникума. Однако Евгений сказал категорическое «нет».

Теперь ему аукнулось отказом в садике — обоснованным и подкрепленным родительским опросом. Со слов очевидцев, Евгений так осерчал, что наорал на директора, звонил в полицию, угрожал, что пожалуется во все инстанции. О скандале упоминал и директор садика в переписке с мамой — скрин опубликован в блоге «Головоломки для любознательных», автор которого пристально следит за историей Тепляковых Гнев, полиция, жалобы – все это уже было в декабре 2021-го, когда Евгений устроил потасовку с охраной психфака МГУ после того, как Алисе на экзамене поставили двойку. Откажи директор Улькин Теплякову с самого начала – значит, готовься к затяжной нервотрепке…

Руководителя ГБОУ родители теперь еще сильнее зауважали: наш Михал Михалыч, говорят, молодец! И собираются отправить ему официальную благодарность «за адекватную реакцию на нестандартную ситуацию».

А еще хотят, чтобы про инцидент узнали и в других садиках, потому что Тепляковы наверняка будут и дальше искать малышей для экспериментов Алисы. Наверняка пойдут в 626-ю школу, к которой прикреплен их семейный детский сад, а старшие дети проходят аттестации, сдают экзамены и получают аттестаты. А может, там уже были…

Своих младших братьев и сестер будущий психолог давно протестировала - Евгений рассказывал об этом в семейном блоге. Мол, дочь по всем правилам науки подтвердила, что дошкольный возраст в российской психологии определяли неправильно: он длится не от 3 до 7 лет, а от 2 до 5. А значит он, Евгений, все делает правильно, усаживая своих малышей за книжки и прописи чуть ли не с пеленок, а потом прогоняя их на бешеной скорости по школьной и даже вузовской программе. Но поскольку Тепляков называет себя создателем новаторской методики, нужны, видимо, более широкие исследования.

МГУ СМЕНИЛИ НА МПГУ?

Итак, Алиса теперь студентка педуниверситета? Очень может быть. МГПУ Тепляковы рассматривали в качестве места учебы Алисы еще в ее первое поступление, летом 2021-го. И в педуниверситете их тогда привечали, даже опубликовали на своем сайте хвалебную статью про Евгения и его методику. Однако Тепляковы выбрали МГУ, альма-матер Евгения. С университетом, как мы поняли, горшки окончательно побиты – Тепляковы месяц назад подали иск к МГУ. Вот и пригодился вариант Б.

Мы обратились к представителю пресс-службы МПГУ Надежде Богдановой по адресу электронной почты, указанном на сайте: действительно ли Алиса их студентка и направлял ли вуз ее на практику в ГБОУ 538. Мама Ольга ведь абсолютно права: действия Евгения Теплякова выглядят самодеятельностью. На сайте вуза правила проведения студенческих практик прописаны в приказе ректора, и, следуя документу, вуз должен заключить договор с ГБОУ, выпустить приказ, назначить студенту научного руководителя, прописать план, цели… И тогда никаких вопросов. Уточнили у Михаила Улькина — есть ли у них такой договор с МПГУ? Говорит, что нет. И писем официальных от вуза насчет практики студентов тоже не приходило.

Ответ пресс-службы мы не получили. Дозвонились Инне Журавлевой - заместителю директора Института педагогики и психологии МПГУ (подразделение вуза, в котором есть психфак, где может числиться Алиса) по учебной работе, но она отказалась разговаривать. Ох, как все знакомо: Тепляковы все вузы запугали «персональными данными несовершеннолетнего», поэтому с комментариями для СМИ сложно.

Домысливать не хочется, но практика Алисы в садике, затеянная папой, не соответствует и расписанию практик студентов психфака, размещенном на сайте вуза. У второкурсников как раз сейчас, в феврале, запланирована практика, но в виде аудиторных занятий в МПГУ. Еще одна нестыковка – количество экзаменов и зачетов. В расписании завершившейся недавно зимней сессии — 5 экзаменов и 5 зачетов. А Алиса, судя по папиному недавнему посту в ЖЖ, сдала «порядка 20 зачетов и 15-16 экзаменов, их них около 12 пятерок и четыре четверки, троек нет». Пфффф...

Впрочем, следы 10-летней студентки Алисы Тепляковой обнаружились еще в нескольких вузах, в том числе зарубежных. Об этом мы тоже расскажем.