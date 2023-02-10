Киркоров выиграл суд у саратовского рыбака

В своем иске мужчина утверждал, что артист якобы незаконно установил причал у своего подмосковного особняка Фото: Михаил ФРОЛОВ

После рождения детей Филипп Киркоров построил дом на Мякининском полуострове.

- Я абсолютный городской житель, но меня теперь из моего дома не выманишь,- делился с KP.RU артист.- Я как граф Монте-Кристо живу на острове. Ну это полуостров, но практически остров, потому что везде вода,-рассказывал артист.

Вот причалом певца и заинтересовался некий саратовский рыбак. Мужчина подал на артиста в суд, обвинив его в якобы незаконной установке причала в Московской области.

-Господин Рыськов считает, что этот пирс мешает ему ловить рыбу. По всей видимости истец хочет ловить рыбку исключительно из дома Киркорова,- комментировал иск саратовского рыбака представитель Киркорова Александр Добровинский. -Другого места он не видит.

Однако жалобу рыбака на короля эстрады Одинцовский городской суд отклонил.

-Вчера состоялось слушание по делу о якобы незаконно установленном Филиппом Бедросовичем причале в Москве, который мешает некоторым жителям Саратовской области ловить рыбу. Суду были предоставлены документы, дизайн-проекты, подтверждающие законность всех сооружений, установленных на территории Филиппа Киркорова, что, видимо, не оставляет истцу шанса на рыбалку. Остается пока не решенным вопрос: если жителю Саратова неудобно ловить рыбу с чужого пирса, может, я попрошу Филиппа Бедросовича предоставить балкон гостиной - так и спиннинг можно с высоты дальше закинуть, - прокомментировал победу в суде Александр Добровинский.