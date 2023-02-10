Ксения Собчак впервые рассказала о своем израильском гражданстве

Ксения Собчак. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Слухи о двойном гражданстве Ксении Собчак ходили с прошлой весны, когда журналистка после начала спецоперации на несколько недель уехала в Израиль. Однако светская львица упорно отрицала получение гражданства ровно до тех пор, пока из-за уголовного дела не вынуждена была вновь бежать из России. В конце октября прошлого года власти Литвы заявили, что гражданка Собчак въехала в страну по израильскому паспорту, а позже документальное подтверждение тому опубликовала и Тина Канделаки. Ксения с тех пор замолчала...

И вот, видимо, настало время высказаться. На YouTube-канале Собчак вышел очередной ролик, в котором она ответила на неудобные вопросы и обвинения в свой адрес. Зашла речь и о паспорте.

- Паспорт я получила, когда мир вокруг стал рушиться и когда стало понятно, что мне от этого надо уберечь себя и свою семью, - высказалась ведущая. - Пока паспорта у меня не было, я прямо говорила, что его у меня нет. Ну а затем, учитывая уровень спекуляции вокруг моего имени, специально сообщать о его получении я не стала. Точнее, сообщила только тем, кого должна была поставить в известность, а именно, МВД России. Тем более, что я остаюсь российской гражданкой, я здесь родилась, плачу налоги, между прочим.

Также телеведущая заверила, что не бросала в сложной ситуации своих сотрудников - Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева, которые уже четыре месяца находятся в СИЗО по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Несмотря на то, что все трое выполняли поручения Собчак, в уголовном деле она не фигурирует и никак не помогает своим подчиненным. Родственников арестованных это раздражает: в интервью KP.RU сестра Ариана Романовского обвинила Собчак в бездействии и лжи.