Найден подонок, расстрелявший российских пленных

Сергей Макаренко проживает в Житомирской области в селе Краснобирка. Фото: социальные сети

Всего сутки понадобилось специалистам, чтобы вычислить убийцу - он попал в кадр, причем, не случайно – позировал, довольный собой.

Этот ролик, снятый на телефон, облетел всю Сеть, а потом попал и на федеральные каналы. И даже стал поводом для обращения России в ООН. Там привычно что-то промычали в ответ. Лежащих на земле пленных российских солдат расстреливают под нацистские крики. Причем, расстрелов было несколько, как и роликов. На одном лишь часть лица убийцы, зато на второй съемке он решил попозировать с трупами жертв. Нашли его быстро.

Зовут его Сергей Макаренко. Проживает в Житомирской области в селе Краснобирка.

Это не первый расстрел наших пленных. Есть только одна причина, по которой совершаются такие деяния – чувство полной безнаказанности и неуязвимости. Нет сомнений, если этот мерзавец выживет, его все равно поймают, пусть и через десяток лет. Но наших бойцов убивают прямо сейчас. И тут, по моему мнению, есть один выход – асимметричный, нужно разбить иллюзию неуязвимости военных преступников, прямо сейчас, завтра. И сделать это, наверное, проще просто, – положить «Калибр» или любое другое изделие, попроще, прямо в огороды на этой улице в селе Краснобирка. Только надо честно объяснить – «за что», «почему» и благодаря кому жители этого села пережили неприятные мгновения. Я не сомневаюсь, что даже в Донецке услышу трусливый вой захистников Незалежной – «За що?». Вы прекрасно знаете, за что.

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