В ООН подтвердили подлинность видеозаписи расстрела российских военнопленных солдатами ВСУ Фото: REUTERS

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтвердило подлинность видеозаписи с расстрелом российских военнопленных солдатами Вооруженных сил Украины, которое появилось на днях в интернете.

«Нам известно об этом видео, и мы считаем, что оно является подлинным», – заявила ТАСС официальный представитель УВКПЧ Марта Уртадо.

По ее словам, управление выразило озабоченность Министерству обороны Украины в связи с расстрелом российских военнопленных. Кроме того, отметила Уртадо, УВКПЧ известно о другом видео, на котором запечатлено, как украинский военный признается в убийстве и пытается оправдать его. Как уточнила представитель управления, он объяснил расправу над пленными их отказом сдаться.

«Эти объяснения не оправдывают действия солдата в соответствии с международным гуманитарным правом», – добавила она.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как украинские военные расстреливают в упор из автоматов, как предполагается, троих российских военнопленных.

Как писал сайт KP.RU, Следственный комитет России начал расследование расстрела военными Вооруженных сил Украины троих человек, являющихся, предположительно, российскими военнопленными.

МИД РФ заявил, что расстрел российских военнопленных лежит на совести западных кураторов Киева.

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