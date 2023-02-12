Величайший курорт Европы гибнет без «русских вандалов»: почему русофобская Чехия просит нашего туриста вернуться

Чешский курорт Карловы Вары кормили русские. Их уже нет, и чехи их не заменят Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Курорт под угрозой смерти: Карловы Вары кормили русские. Их уже нет, и чехи их не заменят». Статья с таким заголовком опубликована на чешском информационном портале Aktuаlnе.

И это не поверхностные впечатления блогера, заехавшего в город на пару дней. А мнение мэра Карловых Вар Андреа Пфеффер Феркловой. Прагматика с экономическим образованием. Она 12 лет руководила карловарским пятизвёздочным гранд-отелем Pupp, самым роскошным на курорте. То есть отлично представляет, как устроен туристический бизнес. И какие гости реально делают кассу отелям, ресторанами и магазинам.

Славящийся своими минеральными источниками Карловы Вары были одним из популярнейших курортов у наших туристов. На каждом шагу была слышна русская речь, по-русски говорили врачи в здравницах, продавцы в магазинах. Наши соотечественники покупали квартиры, да и многими отелями владели россияне. И исторические связи у Карловых Вар с Россией тесные. Сюда заезжали Пётр Первый и Лев Толстой. Самая большая в Чехии православная церковь святых Петра и Павла построена конце XIX века на деньги русских меценатов.

Серьёзным ударом для курорта, как и для туристического бизнеса всего мира, стала пандемия:

- Если в доковидном 2019 году россияне провели в отелях Карловых Вар 300 000 ночей за первые три квартала, то в 2022 году всего 10 000, - приводит красноречивые цифры глава местного туристического информационного центра Йозеф Длогош.

Но вроде бы после пандемии туризм восстановился - Турция, например, радостно рапортует о 52 миллионах иностранных гостей, Испания - о 72 миллионах.

Что не так в Карловых Варах? И вот тут начинается интересное. С цифрами тоже все отлично. Курорт в 2022 году принял рекордное число путешественников. Но турист, что называется, не тот. Едут в основном сами чехи и соседи-немцы. На машинах или на автобусах, на выходные или просто погулять на денёк, без ночёвки. Выпили минералки или пива, и домой. А отели стоят полупустыми.

Другое дело - россияне. У наших соотечественников крепкие санаторные традиции. Путевка на курорт - это две недели как минимум, а лучше три. Со всеми процедурами, водами, массажами, с экскурсиями, ресторанами и шопингом.

Чехия же едва успела открыться для наших туристов после пандемии, как снова закрылась - из-за санкций. Причём наглухо. Мало того, что самолёты не летают. Чехия не выдаёт «русским вандалам» туристические визы и не пускает с шенгеном других стран (так же поступают страны Балтии, Польша и Финляндия).

В общем, наших туристов нет (точнее, лишь 1,2% всего карловарского турпотока в 2022 году). Санаториев и СПА-отелей, предлагающих комплексное лечение, в городе все меньше, констатируют чехи. А это главный источник доходов для городского бюджета и жителей! Сейчас на каждой улице - таблички «Продаётся». На окнах квартир, машинах, гостиницах.

На первый взгляд не похоже, что Карловы Вары очень уж страдают без россиян, делятся впечатлениями чешские журналисты: «Рестораны полны гостей, на парковке перед знаменитым гранд-отелем Pupp не найти свободного места. Некогда доминирующий русский язык редко слышен, его сменили вездесущий английский, испанский, украинский и особенно немецкий…. Однако здесь мало кто ходит в типичном курортном темпе. Именно русские традиционно едут в Карловы Вары на многонедельный санаторный отдых».

А без русских эта традиция (благодаря которой, между прочим, Карловы Вары попали в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как один из исторических курортов Европы) в опасности, резонно считает мэр.

- Если мы не найдём новую курортную клиентуру, СПА-индустрия как таковая полностью умрет, - с грустью признает Андреа Пфеффер Феркловой.

- Я не хочу сказать, что это дорога в ад. Но хороший курорт с бассейном можно подстроить везде. А у нас есть уникальная минеральная вода,которая в течение 700 лет доказывала свой целебный эффект, - объясняет Длогош.

- Русских не хватает, если честно. Они нас всех кормили. Здесь много туристов и много чешской клиентуры, но они не так много тратят, - добавляет аргументов владелец сувенирного магазина.

Официальный сайт Карловых Вар и сейчас работает на русском языке. Мало того - в декабре курорт запустил рекламную кампанию на русском, со слоганом «Город, который вас понимает».

Для кого? Если из России даже при большом желании не приехать, не пустят на границе? Для русскоговорящих жителей Германии и других стран Европы, тех, кто давно переехал из России или экс-СССР. В ответ мэрия получила шквал критики - мол, неуместно это и угрожает безопасности.

Понятно, что полностью Карловы Вары не закроются и не исчезнут - все-таки это город с населением почти 50 тысяч человек. Но город, живущий за счёт туризма. А в истории много примеров, когда самые процветающие города приходили в упадок…