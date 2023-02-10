Новак сообщил, что Россия сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

Россия сократит добычу нефти в ответ на введение ценового потолка несколькими странами Фото: REUTERS

Россия сократит добычу нефти в марте 2023 года на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу, 10 февраля.

По его словам, решение связано с отказом продавать нефть странам, поддержавшим решение о введении ценового потолка на российские энергоресурсы.

"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка", - подчеркнул Новак.

По оценке заместителя председателя российского правительства, сокращение добычи нефти "будет способствовать восстановлению рыночных отношений".

Напомним, с 5 февраля в США и Евросоюзе начал действовать ценовой потолок на российские нефтепродукты.

Один уровень цен устанавливается для нефтепродуктов, которые торгуются по более высокой относительной сырой нефти цене. Это бензин, дизельное топливо и так далее. Другой потолок установлен для таких продуктов, как мазут, они торгуются со скидкой относительно сырой нефти. В первом случае максимальный лимит составляет 100 долларов, во втором – 45.

Как писал сайт KP.RU, 27 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

В документе указывается, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие "потолка" нефти. Исключения из правила допустимы только с особого разрешения президента страны.