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Происшествия12 февраля 2023 17:40

Люди ютятся в хибарах из ящиков, по ночам землю снова трясет: последствия трагедии в Турции глазами русских спасателей

Фотокорреспондент KP.RU Владимир Веленгурин рассказал, как российские спасатели в Турции помогли жителям пострадавшего чеченского села
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Российские спасатели продолжают работать на месте страшного землетрясения в Турции, разбирая обломки обрушившихся зданий.

Российские спасатели продолжают работать на месте страшного землетрясения в Турции, разбирая обломки обрушившихся зданий.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские спасатели продолжают работать на месте страшного землетрясения в Турции, помогая выжившим на улицах городов и разбирая обломки обрушившихся зданий.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За самоотверженной работой наших спасателями в провинции Кахраманмараш наблюдает фотокорреспондент KP.RU Владимир Веленгурин. По его словам, в Турции до сих пор ощущаются афтершоки.

- Особенно почему-то толчки ощущаются ночью. Когда работаешь, это не ощущаешь, а вот ночью тебя иногда тормошат эти подземные толчки. Но они пока не сильные, поэтому на них не обращаем внимания, - говорит Владимир Веленгурин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гуманитарная помощь жителям деревень

Кроме спасательных работ, российские специалисты проводят гуманитарные акции. Так, за помощью обратились жители горного поселка Гюджюксу в провинции Кахраманмараш, основное население которого составляют чеченцы. Во время землетрясения поселок сильно пострадал, более 100 домов было разрушено. Часть жителей разъехалась по знакомым и родственникам, но несколько десятков местных остались.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Люди вынуждены укрываться во временных хибарах, палатках, сколоченных из ящиков. Жители обратились с просьбой о помощи к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, и по указанию главы МЧС Александра Куренкова, к которому обратился Кадыров, было решено оказать жителям помощь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера российские спасатели доставили в Гюджюксу и близлежащие поселки 1,5 тонн гуманитарной помощи. Жителям отвезли продукты, воду, теплую одежду, одеяла, подушки. Также по поручению Рамзана Кадырова в Чечне будут изготовлены специальные жилые контейнеры для комфортного временного проживания. Помощь также получила гражданка России, проживающая в одной из соседних деревень. В ее семье восемь человек, после землетрясения их дом остался совсем без отопления.

Советник главы МЧС Даниил Мартынов осмотрел условия, в которых оказались жители Гюджюксу

Советник главы МЧС Даниил Мартынов осмотрел условия, в которых оказались жители Гюджюксу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Владимира Веленгурина, разгружали «КамАЗ» с 1,5-тонным грузом все вместе: и сотрудники МЧС, и российские журналисты. Возглавил разгрузку советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

Советник главы МЧС Даниил Мартынов руководил доставкой гуманитарной помощи жителям пострадавших деревень

Советник главы МЧС Даниил Мартынов руководил доставкой гуманитарной помощи жителям пострадавших деревень

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новая тактика российских спасателей

- Гуманитарная обстановка по-прежнему тяжелая, но наши ребята работают, - рассказал Владимир. - Сейчас у наших спасателей появилась новая тактика. Мы работаем точечными выездами. В оперативную группу спасателей входят кинолог, оператор коптера с тепловизором. С собой у них также различное вспомогательное оборудование, например, длинная тонкая палка вроде удочки, на конце находится фонарик с видеокамерой. Это устройство позволяет спасателям заглянуть внутрь любой самой тонкой щели в завалах, чтобы проверить, остались ли внутри люди.

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