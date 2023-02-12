Люди ютятся в хибарах из ящиков, по ночам землю снова трясет: последствия трагедии в Турции глазами русских спасателей

Российские спасатели продолжают работать на месте страшного землетрясения в Турции, разбирая обломки обрушившихся зданий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские спасатели продолжают работать на месте страшного землетрясения в Турции, помогая выжившим на улицах городов и разбирая обломки обрушившихся зданий.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За самоотверженной работой наших спасателями в провинции Кахраманмараш наблюдает фотокорреспондент KP.RU Владимир Веленгурин. По его словам, в Турции до сих пор ощущаются афтершоки.

- Особенно почему-то толчки ощущаются ночью. Когда работаешь, это не ощущаешь, а вот ночью тебя иногда тормошат эти подземные толчки. Но они пока не сильные, поэтому на них не обращаем внимания, - говорит Владимир Веленгурин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гуманитарная помощь жителям деревень

Кроме спасательных работ, российские специалисты проводят гуманитарные акции. Так, за помощью обратились жители горного поселка Гюджюксу в провинции Кахраманмараш, основное население которого составляют чеченцы. Во время землетрясения поселок сильно пострадал, более 100 домов было разрушено. Часть жителей разъехалась по знакомым и родственникам, но несколько десятков местных остались.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Люди вынуждены укрываться во временных хибарах, палатках, сколоченных из ящиков. Жители обратились с просьбой о помощи к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, и по указанию главы МЧС Александра Куренкова, к которому обратился Кадыров, было решено оказать жителям помощь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера российские спасатели доставили в Гюджюксу и близлежащие поселки 1,5 тонн гуманитарной помощи. Жителям отвезли продукты, воду, теплую одежду, одеяла, подушки. Также по поручению Рамзана Кадырова в Чечне будут изготовлены специальные жилые контейнеры для комфортного временного проживания. Помощь также получила гражданка России, проживающая в одной из соседних деревень. В ее семье восемь человек, после землетрясения их дом остался совсем без отопления.

Советник главы МЧС Даниил Мартынов осмотрел условия, в которых оказались жители Гюджюксу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Владимира Веленгурина, разгружали «КамАЗ» с 1,5-тонным грузом все вместе: и сотрудники МЧС, и российские журналисты. Возглавил разгрузку советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

Советник главы МЧС Даниил Мартынов руководил доставкой гуманитарной помощи жителям пострадавших деревень Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новая тактика российских спасателей

- Гуманитарная обстановка по-прежнему тяжелая, но наши ребята работают, - рассказал Владимир. - Сейчас у наших спасателей появилась новая тактика. Мы работаем точечными выездами. В оперативную группу спасателей входят кинолог, оператор коптера с тепловизором. С собой у них также различное вспомогательное оборудование, например, длинная тонкая палка вроде удочки, на конце находится фонарик с видеокамерой. Это устройство позволяет спасателям заглянуть внутрь любой самой тонкой щели в завалах, чтобы проверить, остались ли внутри люди.

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