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Общество31 октября 2022 8:18

Одними лабутенами довольна не будешь: Юлия Топольницкая требует у своего мужа Игоря Чехова 67 000 рублей в эксклюзивном шоу «Дуэль» на RUTUBE

Для чего актрисе понадобилась такая сумма? Ответ на этот вопрос в новом шоу «Дуэль» на национальном видеохостинге
Актриса Юлия Топольницкая и ее супруг Игорь Чехов.

Актриса Юлия Топольницкая и ее супруг Игорь Чехов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Дуэль» — это беспощадные, яркие и смешные разборки двух звездных участников. Героев ждут мини-задания, выполняя которые, можно заработать баллы, насолить противнику, узнать много нового о себе и партнере, и, конечно же, победить в дуэли.

Первыми участниками стала чета «Чехольницких»: актриса Юлия Топольницкая и ее супруг — актер и шоумен Игорь Чехов. Юлия стала широко известна после того, как сыграла главную роль в нашумевшем клипе «Экспонат» группы «Ленинград». И ей, похоже, недостаточно только лабутенов. Воспользовавшись случаем, Топольницкая выдвинула требование Чехову: перевести ей 67 000 рублей прямо на шоу.

Смотрите первую серию шоу «Дуэль» уже 31 октября эксклюзивно на RUTUBE!

БИЗНЕС-ПРЕСС