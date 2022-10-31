Одними лабутенами довольна не будешь: Юлия Топольницкая требует у своего мужа Игоря Чехова 67 000 рублей в эксклюзивном шоу «Дуэль» на RUTUBE

Актриса Юлия Топольницкая и ее супруг Игорь Чехов. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Дуэль» — это беспощадные, яркие и смешные разборки двух звездных участников. Героев ждут мини-задания, выполняя которые, можно заработать баллы, насолить противнику, узнать много нового о себе и партнере, и, конечно же, победить в дуэли.

Первыми участниками стала чета «Чехольницких»: актриса Юлия Топольницкая и ее супруг — актер и шоумен Игорь Чехов. Юлия стала широко известна после того, как сыграла главную роль в нашумевшем клипе «Экспонат» группы «Ленинград». И ей, похоже, недостаточно только лабутенов. Воспользовавшись случаем, Топольницкая выдвинула требование Чехову: перевести ей 67 000 рублей прямо на шоу.

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