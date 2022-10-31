Выборы в Бразилии: «левый» кандидат Лула да Сильва победил с отрывом в 1%

30 октября по итогам всенародного голосования новым лидером «страны футбола и кофе» был провозглашен Луис Инсаиу Лула да Сильва. Фото: REUTERS

Русской философ Дмитрий Галковский ещё много лет назад предупреждал об «угрозе латиноамериканизации США». В том смысле, что некогда мощнейшая держава мира всё больше становится похожа на некоторых своих соседок по Западному полушарию, какую-нибудь Чили образца 1970-х: с экономическими кризисами, уличными бунтами и политическими репрессиями против «неугодных».

Но в таком случае верно и обратное. Только самый ленивый политолог не сравнил воскресные выборы в крупнейшем государстве Латинской Америки, Бразилии, с ситуацией в США. 30 октября по итогам всенародного голосования новым лидером «страны футбола и кофе» был провозглашен Луис Инсаиу Лула да Сильва. Правда, своего главного оппонента, действующего президента Жаира Болсонару, он опередил всего лишь на один процентный пункт.

Что это напоминает? Правильно, выборы в Соединённых Штатах в 2016 и 2020 годах. Когда между двумя кандидатами с диаметрально противоположными взглядами (одного можно условно назвать «правым националистом», а другого — «левым либералом») разрыв тоже был мизерным. Всё это вылилось в длительные митинги тех, кто посчитал себя «нечестно проигравшими». Вот так и в Бразилии: пока ещё действующий президент Жаир Болсонару отказался признавать итоги голосования, и, с учётом местной специфики, вероятны уличные столкновения враждующих групп.

Ибо общество поляризовано так же, как лидеры двух фракций. 77-летний да Сильва родился в бедной семье, образования толком не получил, во власть идёт от «Партии трудящихся» — социалистов, чьи взгляды ясны из названия. Ему есть, что предъявить избирателю: в 2003-11 годах да Сильва уже был президентом. Те годы запомнились бурным экономическим ростом и масштабными социальными программами. А ещё вопиющей коррупцией. В 2017 году суд приговорил бывшего президента к длительному тюремному сроку за мутные схемы вокруг государственной нефтяной компании… Но ещё через два года все обвинения были признаны незаконными, «кандидат от народа» вернулся в большую политику.

Его оппонент Жаир Болсонару — полная противоположность. Закончил военное училище (в Латинской Америке это — пропуск в элиту). И пять лет назад успешно прошёл в президенты шёл под лозунгом «Бразилия превыше всего, Господь превыше всех». Правил в духе этакого «правого антиглобализма». Не возражал, если бандитов в тюрьмах будут пытать (уличные банды — бич страны), а ещё выступал против вакцинации от коронавируса, считая «чуму-2020» обычным гриппом.

Что всё это напоминает? Правильно, экс-лидера США Дональда Трампа. Они, кстати, были с Болсонару друзьями. Неудивительно, что нынешний хозяин Белого дома и противник Трампа — Джо Байден, немедленно и с нескрываемым удовольствием поздравил с победой да Сильву. Впрочем, до инаугурации избранного президента — ещё два месяца (таковая намечена на 1 января), и за этот срок может произойти многое.

Как изменения в латиноамериканской стране отразится на России? 16 февраля 2022 года, незадолго до начала спецоперации, Жаир Болсонару по приглашению Путина прибыл в Кремль, обсуждал развитие экономических связей. И это несмотря на давление США, мечтающих о «международной изоляции Москвы».

Но и Лупа да Сильва — в какой-то мере «наш» человек. Именно в его президентство сложился БРИКС — неформальный союз развивающихся экономик России, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР, созданный в противовес элитарным западным форматам наподобие «Большой семёрки». Так что кто бы ни оказался у власти в Бразилии — скорее всего, он будет придерживаться конструктивной политики и останется партнёром Москвы.