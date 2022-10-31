Владимир Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силве в связи с победой на выборах президента Бразилии, выразив также надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в понедельник, 31 октября.

«Уважаемый господин Лула, примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах. Итоги голосования подтвердили Ваш высокий политический авторитет», - сказано в сообщении российского президента, где также выражено пожелание об обеспечении «совместными усилиями» дальнейшего развития «конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях».

Кроме того, российский лидер пожелал новому бразильскому президенту успехов в деятельности во главе государства, а также благополучия и здоровья.

Напомним, на прошедших в минувшие воскресенье, 30 октября, выборах президента Бразилии победил 77-летний Луис Инасиу Лула да Силва, опередив своего соперника Жаир Болсонару. Как писал сайт KP.RU, по итогам подсчета 99,01% голосов, Лула да Силва набирал 50,84%.