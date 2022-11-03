Систематизация продаж: как стать звездой?

Надежда Пашкова

Об этом мы поговорили с Надеждой Пашковой, автором собственной методики систематизации продаж и книги «Методология системных продаж в малом и среднем бизнесе», обладателем бизнес-премии «Лидер года», владельцем успешной компании и консультантом крупных производственных холдингов.

- С чего начинался ваш путь к звездам? Как в пословице, через тернии пробирались?

- Наверное, просто отлично делала свою работу. Потому что в 2008 году, когда я пришла в продажи, на российском рынке этот сегмент работал «как придется». Не было ни каких-то суперсистем, ни развитого маркетинга. И чтобы продавать «в холодную», я открывала карту 2ГИС, искала нужные компании, через секретарей дозванивалась до людей, принимающих решения. Но даже при таких условиях за пару лет я стала лучшей по объему продаж. Потому что была очень трудолюбива и не боялась звонить, звонить и звонить. И постоянно училась у лучших российских бизнес-тренеров.

В 2011 году я стала руководителем отдела продаж. Появился новый функционал и новый вызов – учить продавать других. В тот момент я уже поняла, что в работе менеджера по продажам и отдела продаж главное – системность. Поэтому сначала стала внедрять программы обучения – для новых сотрудников и для опытного персонала. Продажи росли, количество клиентов увеличивалось, подоспела новая задача – создать адекватную клиентскую базу, потому что вручную контролировать все было просто невозможно. В то время еще практически не было нормальных CRM, у нас в компании стояла самая простая, поэтому нам с IT-отделом пришлось ее «допиливать», чтобы можно было поставить воронку продаж, правильно проранжировать клиентов, расставить приоритеты. Через полтора года система была внедрена и отлажена, а я получила новую должность – исполнительного директора.

На этой ступени задачи стали стратегическими. Собственник хотел выходить на другие регионы, но я была уверена, что сначала нужно максимально вырасти в своем. Предложила ряд масштабных маркетинговых мероприятий, смогла убедить руководство в необходимости проведения подобных акций. И оказалась права. Возможно, последовала бы новая карьерная стадия, но я переехала в другой город. И уже в Краснодаре в 2017 году открыла свою консалтинговую компанию и занимаюсь систематизацией продаж на новом уровне.

- А как вы ей занимаетесь? В чем заключается уникальность вашей методики?

- Думаю, что уникальность в подходе. Ведь клиенты чаще всего приходят за тренингом по продажам, который они считают «волшебной таблеткой», после которой продажи начнут расти. Но мой опыт показывает, что что чаще всего проблема не в том, что люди не умеют продавать. А в бардаке внутри компании: в регламентах, в базе CRM, с клиентами, таймингом. Поэтому сначала я делаю срез, анализирую, как процесс идет, кто за что отвечает, какие скрипты, какие алгоритмы работы с клиентами, какой срок принятия решений, как выдаются скидки. Это большая аналитика, необходимая для того, чтобы нащупать проблему. Потом приходит черед модернизации и настройки систем. И только продумав воронку, автоматизировав большую часть задач менеджера, правильно отранжировав базу, я даю тренинг по продажам. Это – итоговый шаг. А в идеале – необходимо не разовый тренинг давать, а внедрять системное обучение по продажам.

- Об этом выпишете в своих статьях? Кстати, зачем бизнесмену, эксперту, публикации не только в бизнес-изданиях, но и в научных журналах?

- Да, свой опыт я описываю и в публикациях. Бизнес-издания – это важно для повышения узнаваемости меня как эксперта. А вот статьи в научных изданиях – это мой вклад в науку управления продажами. В России эта область практически никак не отражена с точки зрения именно методологии. Научные сотрудники – теоретики, которые видят проблему под своим углом. А те, кто работает в отрасли, знает все изнутри, зачастую просто не находят времени и мотивации для того, чтобы это описывать. Поэтому я решила делиться своим опытом. И обратная связь подтверждает, что не зря. Публикации, сделанные на основе моих исследований, приносят людям конкретную пользу. А мое имя стало для отрасли настолько узнаваемым, что несколько бизнес-изданий пришли ко мне с предложением стать рецензентом материалов по тематике продаж. Для меня это одновременно и подтверждение моей экспертности, и новый интересный опыт.

- А как вы при такой занятости решились написать книгу?

- Тут вопрос приоритетов. С одной стороны, клиенты часто просят почитать что-то полезное по теме. С другой – это полезное и по теме я постоянно пишу в статьях. Материала накопилось много, и в какой-то момент я поняла, что готова превратить эти разрозненные публикации, доклады на мероприятиях и собственные мысли в книгу. В итоге все получилось – в этом году моя книга «Методология системных продаж в малом и среднем бизнесе» была опубликована и уже имеет круг читателей.

- Какие знаки признания профессиональным сообществом для вас особенно ценны и значимы?

- Первым в списке заслуг я бы назвала получение этим летом бизнес-премии «Лидер года». Я стала победителем в номинации «Прорыв года. Эксперт по росту и систематизации продаж». Если учесть статус конкурса – он проводится в рамках Федеральной программы Государственной Думы РФ «Сделано в России» - и количество заявок только в моей номинации – около 2000 – то, думаю, понятно, почему победа для меня настолько важна.

Очень горжусь благодарственными письмами от руководства Краснодарского края: за организацию бизнес-обучения предпринимателей и за личный вклад в развитие социально-экономической среды Краснодара. Считаю значимым приглашение в члены экспертного жюри регионального конкурса «Золотой Меркурий». Очень важное и ответственное дело – оценивать работу крутых профессионалов в своей области.

Ну и, конечно, одним из показателей уровня моей экспертности является уже четырехлетнее членство в МОО МАП «Московская ассоциации предпринимателей» - старейшей организацией, для членства в которой надо соответствовать очень строгим критериям. А я не только вхожу в ее ряды, но и имею награды от руководства Ассоциации (дипломы, благодарственные письма, медаль) за активную позицию и помощь малому бизнесу.