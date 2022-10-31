Сегодняшние ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины можно считать ответом на теракт в Севастополе. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В минувшую субботу украинские диверсанты десятками воздушных и водных беспилотников совершили наглую террористическую атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе. Если сами по себе удары по украинской энергетике мы уже видели не раз (особенно массированными они стали после подрыва Крымского моста 8 октября, тогда ракеты ушли практически по всей территории Украины, без света остался 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Харьков и вовсе почти полностью погрузился в темноту, встал общественный транспорт). То теперь обращает на себя внимание их системность.

Карта ракетных ударов по объектам инфраструктуры Украины на 31 октября 2022

Российские военные буквально по одной стали выносить весь каскад гидроэлектростанций на Днепре. Зачем? Лишить противника возможности компенсировать энергодефицит.

1. Всего по Киеву пришлось как минимум 10 ударов. И по меньшей мере одна ракета прилетела в подстанцию Вышгород, через которую Киевская ГЭС (самая первая в днепровском каскаде) питает украинскую столицу. Удар по этой подстанции серьезно усложняет возможности для восстановления электроснабжения потребителей Киева и севера Киевской области.

2. Еще один удар нанесен по открытому распределительному устройству Каневской ГЭС (вторая в каскаде). Это Черкасская область.

Именно эта станция помогает компенсировать энергодефицит в Киевской области. Вместе с тем она перебрасывает выработанную электроэнергию на восток страны через Кременчугскую ГЭС.

3. Но и по Кременчугской ГЭС тоже прилетела ракета. Это третья по счету станция на Днепре. Именно через ее распределители запитаны потребители на востоке и в центре страны. Именно она является узлом высоковольтных линий, тянущихся через Кривой Рог, Черкассы и восток страны. Соответственно, после атаки возможности передачи электроэнергии в эти регионы существенно снижаются.

4. И еще один удар пришелся по Запорожью - подстанция «Правобережная», связанная с ДнепроГЭС. Это самая мощная из днепровских электростанций. Крупнейший узел, который играет ключевую роль после отключения Запорожской АЭС.

Итого. Из четырех ГЭС днепровского каскада уничтожена инфраструктура четырех. «Получается, что весь Днепровский каскад ГЭС полностью выведен из строя», написал у себя в телеграм-канале военный эксперт Юрий Подоляка.

Карта ударов по ГЭС 31 октября 2022 г. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КУДА ЕЩЕ БЫЛИ ПРИЛЕТЫ

- Два взрыва прогремели в Харькове. Удар пришелся, в том числе и по подстанции Залютино. В результате в городе перестали работать трамваи, троллейбусы и метро, частично пропал свет.

- Удар нанесен по распределителю Днестровской ГЭС-1 на западе Украины. Это самая мощная электростанция на каскаде Днестра. Она является одним из основных источников энергии на юго-западе страны. Например, именно через нее идет распределение энергии в Черновицкую и Ивано-Франковскую области.

ВАЖНО

Ни одна ракета российских вооруженных сил не попала в плотины ни одной из ГЭС. Удары наносятся исключительно по распределительным станциям. То есть никаких угроз затопления городов или других территорий эти удары не несут.

КОМПЕТЕНТНО

Василий Дандыкин, капитан первого ранга в запасе, военный эксперт в эфире Радио "КП":

- В какой-то степени это ответ на теракт в Севастополе. По некоторым данным, повреждено 45% всей энергетической инфраструктуры Украины. Прежде всего, эти удары помешают формированиям киевского режима эффективно действовать в наступлении на Херсон. И в обороне в Донбассе.

Без энергии нет железнодорожного транспорта, а заучит и поставок оружия. А ведь вместе имя уничтожаются и склады топлива, боеприпасов. То есть Украинские группировки останутся на «голодном пайке».

НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ

Хотя украинская сторона и пытается сделать вид, что ничего страшного не почувствовали, но мэр Киева Виталий Кличко уже призвал запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж. По его словам, 80% жителей украинской столицы остались без воды, еще часть города — без электричества.

А представители вооруженных сил пытаются показать свою значимость: официально заявили, что по Украине было выпущено 50 ракет, сбиты - 44. То есть всего 6 из них достигли цели.

В свою очередь премьер-министр страны Шмыгаль говорит, что в 10 регионах поражены 18 объектов. То есть по официальным данным Украины 6 российских ракет поразить 18 целей (по 3 на брата) в 10 регионах.

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