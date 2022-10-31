Владимир Путин обсудил с Николом Пашиняном конфликт в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи около санатория "Русь". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сегодня Россия, Армения и Азербайджан еще раз попробуют договориться о мире в Нагорном Карабахе. Главы обеих бывших союзных республик прилетели в Сочи для разговора с Путиным. Первым Владимир Владимирович принял армянского премьера Никола Пашиняна.

- Прошу прощения за осеннюю погоду. Но ничего не поделаешь – осень есть осень! - сказал в начале президент. В понедельник в Сочи не холодно: +14 градусов, - но зато с проливным дождем.

- Конфликт длится десятилетия, надо когда-то его завершать. У вас есть политическая воля к этому, - заметил российский лидер.

Глава страны напомнил, что во время последних больших мирных переговоров Армения и Азербайджан договорились не стрелять друг в друга. Кроме этого, политики решили разблокировать армянскую транспортную инфраструктуру. Это должно помочь и экономике страны, и положению простых людей.

Трансляция встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в санатории "Русь". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В ответ Пашинян пожаловался, что из-за обстрелов не получается утвердить границу между странами.

- 13 сентября Азербайджан оккупировал новые территории нашей страны. Для нас важна четкая позиция России. Мы настаиваем на отводе войск на позиции 11 мая 2021 года, - заявил премьер-министр.

Еще азербайджанцы не возвращают Армении пленных. Хотя об этом говорили уже не раз.

После встречи с Николом Пашиняном Путин сегодня же примет президента Азербайджана Ильхама Алиева. А закончатся все трехсторонней встречей политиков.