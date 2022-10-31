Азербайджан предложил свой план мира с Арменией

Путин начал в Сочи переговоры с Ильхамом Алиевым. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Сегодня Армения и Азербайджан при помощи Владимира Путина еще раз попробуют договориться о мире. Лидеры обеих бывших союзных республик прилетели в Сочи для разговора с нашим президентом. Первым он принял главу армянского правительства Никола Пашиняна. Встреча с руководителем Азербайджана Ильхамом Алиевым прошла второй.

- Рассчитывали на хорошую сочинскую погоду, но не получается. Осень! – беседу с Алиевым Путин тоже начал с обсуждения погоды.

Российский лидер дипломатично напомнил, что армяно-азербайджанских встреч было уже много. И договоренностей тоже - осталось только, чтобы все это заработало.

- Цель этой встречи, как я ее вижу: обеспечить выполнение всех наших договоренностей, которые были достигнуты в 2020 и 2021 году. Видимо надо придать дополнительный импульс, - заметил Владимир Владимирович.

В ответ Алиев сказал, что для него Карабахский конфликт – «это уже история».

- Азербайджан выдвинул 5 принципов нормализации. Уверен, что на их основе ее можно достичь, - заявил азербайджанский политик.

За несколько часов до этого Никол Пашинян заявил, что для него «приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом (а не вариантом из Баку) базовых принципов и параметров» армяно-азербайджанских отношений.

Здесь-то собака и зарыта. Ереван и Баку не могут решить судьбу приграничных национальных анклавов.

Если не считать самую большую эксклавную территорию — Нахичеванскую Автономную Республику, которая окружена территориями Армении, Ирана и Турции и контроль над которой Баку никогда не терял, то других таких анклавов пять. Село Арцвашен считается территорией Армении, но занято азербайджанскими войсками, а села Кярки, Бархударлы, Юхары Аскипара и Ярадулла — были азербайджанскими, но заняты армянскими силами.

Ереван предлагает просто узаконить фактическое положение. Азербайджан с этим категорически не согласен. В Баку считают, что село Арцвашен бесполезно со стратегической точки зрения, а вот занятые армянами анклавы обеспечивают контроль над дорогами и коммуникациями, которые связывают Армению с Грузией и Ираном.

Каким-то образом надо будет распутать этот клубок взаимных претензий, чтобы не допустить новой войны.

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