В Туле представили обновленный план по социально-культурному развитию цыган

27-28 октября в Туле прошел методический семинар по вопросам реализации мер, направленных на социокультурное развитие цыган в местах их компактного проживания Фото: Shutterstock

Проект организован Домом народов России при поддержке ФАДН России и Правительства Тульской области.

В семинаре приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, ФНКА российских цыган и общественных объединений. Участники семинара обсудили успешные практики регионов по работе с цыганским населением, в частности, Тульской области:

-У нас есть большой и хороший опыт в части социокультурной адаптации цыган к современным условиям, и мы готовы поделиться своими наработками и тиражировать их на другие регионы, - отметил Илья Родичев, заместитель министра внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области.

Тимур Цыбиков, начальник Управления государственной политики в сфере межнациональных отношений Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН):

- В октябре текущего года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко подписал обновленный комплексный план для того, чтобы мы могли скоординировать деятельность органов власти регионов в том, чтобы цыганское население еще активнее включалось в процессы социализации, и активно участвовала в общественной жизни, а также могло ощущать на себе все полноту заботы нашего государства. Наша задача состоит в том, чтобы способствовать процессу более активного «вливания» цыганского этноса в гражданское пространство нашей страны. Для нас важно, что этот комплексный план реализуется, и, несмотря на все сложности, которые есть, мы видим заинтересованность - как органов власти, так и цыганского населения. Новизной обновленного плана является мониторинг перехода цыганских детей с одного уровня образования на другой: мы поставили перед собой задачу посмотреть, сколько детей поступает в первый класс, сколько из них заканчивает четыре класса, сколько из них поступает в пятый, девятый классы, в систему среднего профессионального образования. Это будет важный критерий того, что социализация цыганского населения идет нужными темпами.

- Мы уже в течение нескольких лет активно взаимодействуем с ФАДН, и эти инициативы, которые исходят от правительства РФ, раскрывают новые горизонты, новые возможности. Они позволяют ближе подходить к вопросам общегражданских позиций цыганского населения, воспитания патриотических возможностей, для того, чтобы люди цыганской национальности чувствовали себя полноценными гражданами и ощущали единение со всем российским обществом. Благодаря таким мероприятиям, которое сегодня проходит в Туле, у нас появляются большие надежды, что юное поколение цыганского этноса сможет найти свое место в новых реалиях и достойно себя представлять в гражданском обществе нашей страны, - отметил в своем выступлении Александр Торохов, член совета Общероссийской общественной организации «Федеральная национально - культурная автономия российских цыган».

К исполнению комплексного плана привлечен, в том числе Дом народов России, который может выступить интегратором лучших региональных практик в области национальной политики:

- Мы можем создать условия для системной работы с теми экспертами, с теми людьми, кто у вас в регионах задействован в данной повестке, кто занимается этой тематикой, - подчеркнула директор ФГБУ «Дом народов России» Анна Полежаева.

Участники прошедшего форума, среди которых были представители 29 регионов страны, сформировали рекомендации для исполнительных органов власти субъектов РФ по вопросам реализации комплексного плана мероприятий по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган.