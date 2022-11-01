Растят из детей суперлюдей: какой спорт выбирают для своих наследников Тимати, Асмус, Барановская и другие звезды

Тимати развивает в дочери не только спортивные, но и артистические таланты. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Знаменитости одержимы идеей воспитать чемпионов, полиглотов и, если уж не гениев, то по крайней мере, мультипотенциалов: так называют людей с множеством хобби и интересов. Звездные чада все время на виду, а значит, и спрос с них повышенный: не посрамить бы известную фамилию. Сайт KP.RU узнал, в какие занятия вкладывают деньги те, кто в них не стеснён, и сколько стоят увлечения звездных наследников.

АЛИСА ЮНУСОВА, 8 ЛЕТ - ДОЧЬ ТИМАТИ

Этой девочке дивится весь шоу-бизнес: распорядок дня у дочери Тимати даже плотнее, чем у отца. Под присмотром бабушки Симоны, которая категорически против бесцельного "втыкания" в телефон, Алиса занимается английским с носителем языка (от 60 тысяч в месяц). Играет в шахматы, тренируется в балетной школе, посещает актерскую студию, где учат вокалу, сценической речи и пластике. Раз в неделю - урок пения под руководством оперной артистки, раз в месяц - полеты в аэротрубе, круглый год - тренировки по серфингу в бассейне с искусственными волнами, где один сеанс стоит 20 тысяч рублей. Всего же, по самым скромным подсчетам, Тимати тратит на образование дочери не менее 200 тысяч в месяц.

Одно занятие в бассейне с искусственными волнами, где Тимати с дочкой вытворяют финты, стоит 20 тысяч рублей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Недавно неуёмная бабушка решила, что этого мало: теперь для Алисы ищут преподавателя испанского и французского. Мол, надо неустанно прокачивать главную "мышцу" нашего тела - мозг. Единственное, от чего дочь рэпера пока отказалась, - цирковое искусство.

НАСТЯ ХАРЛАМОВА, 8 ЛЕТ - ДОЧЬ ГАРИКА ХАРЛАМОВА И КРИСТИНЫ АСМУС

До того, как стать звездой "Интернов", Кристина Асмус 10 лет занималась спортивной гимнастикой, дослужилась до мастера спорта. Но вспоминать об этом актриса не любит: жесткий график, вечный голод, суровая конкуренция.

- Меня эмоционально сломали, поэтому родив дочку, я сразу решила: пусть будет кем угодно, только не гимнасткой и не актрисой, - признавалась Кристина. - От съемок в сериале мы с Гариком дочку как-то отбили. А вот избежать пробного занятия в зале было невозможно: моя сестра - тренер...

Кристина Асмус до сих пор не растеряла форму. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вот такая ирония судьбы: теперь Настя, сломав все планы знаменитой матери, каждый день занимается гимнастикой (только художественной, а не спортивной) - крутит сальто, делает упражнения с булавами и лентой, лихо исполняет акробатические трюки. Кстати, среди гимнасток немало деток звезд - Григория Лепса, Джигана, Жасмин, Ксении Бородиной, Сергея Жукова... Этот красивый спорт - недешевое удовольствие. Месяц занятий - от 10 тысяч рублей, регулярные соревнования - от 3 тысяч за каждое, сборы - от 200 тысяч в год. А главная статья расходов - купальник для выступлений: расшитый вручную стразами наряд стоит не меньше 80 тысяч.

Настя Харламова - начинающая гимнастка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КАРОЛИНА-КРИСТЕЛЬ КАЛАЧЁВА, 16 ЛЕТ - ДОЧЬ ПЬЕРА НАРЦИССА

Большой теннис - еще один фаворит среди звезд: им занимаются дети Кети Топурия, Никиты Джигурды, Романа Костомарова. Пожалуй, самая амбициозная среди них - дочь Пьера Нарцисса,16-летняя Каролина-Кристель. Незадолго до смерти "шоколадный заяц" с гордостью рассказывал, что она непременно станет первой ракеткой мира. Не зря же с самого детства наследница фанатично тренируется по шесть часов в день.

Дочь Пьера Нарцисса Каролина Кристель мечтает стать первой ракеткой мира. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я оплачиваю занятия Каролины с тренером, а также время, проведенное на корте, - делился Нарцисс в очередном телешоу. - Здесь роль играет квалификация тренера и уровень корта, поэтому сумма всегда разная: примерно 60-70 тысяч рублей. Плюс одежда, обувь, инвентарь. Одна только ракетка стоит 25 тысяч.

В среднем, на экипировку уходит около 250 тысяч рублей за год, а поездки на соревнования бьют по бюджету еще больнее: большой теннис - большие расходы.

ВИТЯ РАЗГУЛЯЕВ, 10 ЛЕТ - СЫН ОЛЬГИ КАБО

Популярен среди элит и благородный конный спорт. Для своих чад его выбирают Анастасия Волочкова, Игорь Николаев, Виктория Боня. А у актрисы и почетного члена Ассоциации каскадеров России (!) Ольги Кабо верховой ездой увлекается вся семья. Сама она впервые села верхом в 1988 году на съемках фильма "Приключения Квентина Дорварда", и с тех пор лошади стали главной страстью артистки. А сына Виктора на ипподром совсем маленьким привел теперь уже бывший муж Кабо - бизнесмен и конкурист Николай Разгуляев. Именно это увлечение, по словам актрисы, помогло ребенку пережить развод родителей: в подмосковном конном клубе 10-летний Витя проводит все свободное время и уже берет первые места среди юных всадников.

Ольга Кабо уверенно держится в седле уже более 30 лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Конный спорт не зря считается королевским: расценки на него соответствующие. Так, в клубе, где тренируются Ольга Кабо с сыном, разовое занятие обойдется в 5 тысяч рублей; абонемент на 10 занятий - в 50 тысяч. Регулярные затраты - экипировка для всадника и амуниция для лошади: от 30 тысяч рублей. Если хотите собственную лошадку, готовьтесь заплатить от 130 тысяч рублей (верхней планки по цене нет) единовременно и от 80 тысяч за ежемесячное содержание: постой, услуги ветеринара, ковку и т.д.

Витя с детства увлекается конным спортом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ЯНА АРШАВИНА, 14 ЛЕТ - ДОЧЬ ЮЛИИ БАРАНОВСКОЙ И АНДРЕЯ АРШАВИНА

Редкое звездное чадо обходится без занятия танцами, а самая популярная студия в шоу-бизнесе - школа Аллы Духовой "Тодес", воспитанники которой выступают в Кремле, снимаются в клипах и колесят с гастролями по всей стране. Дети Владимира Преснякова, Сергея Лазарева, Александра Реввы, Ани Лорак, Бориса Грачевского - списки учеников пестрят известными фамилиями. А настоящая звездочка школы - 14-летняя Яна Аршавина, дочь Юлии Барановской и Андрея Аршавина. Ей с первых дней удалось попасть в первую линию (ближайшую к зрительному залу), которая является заветной мечтой всех танцоров, а в последние годы - еще и пробиться на ТВ в популярные дэнс-шоу.

- Она пришла к нам совсем малышкой и тут же затанцевала, - рассказывала Духова. - В своей группе она сразу стала самой яркой: ее поставили в первую линию прямо по центру - солисткой. Потом Яна пошла еще и на акробатику. Очень затейный и талантливый ребенок, ей даже говорить ничего не надо - она чувствует танец.

Дочь Барановская и Аршавина в свои 14 уже успела засветиться в популярных танцевальных телешоу.

Сами занятия танцами стоят около 12 тысяч рублей в месяц (в разных студиях даже внутри одной школы цены отличаются). Если прибавить сюда затраты на отчетные концерты, костюмы, турниры и фестивали, ежемесячная сумма вырастет примерно вдвое.