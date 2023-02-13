«Всё будет хорошо»: почему опасно проваливаться в мир улыбок и «розовых пони»

Позитивное мышление - это декорация, фасад, когда люди не смотрят на реальность, а живут позитивно Фото: Shutterstock

В последнее время активизировались коучи, то есть якобы учителя, предлагающие сделать вас счастливее, научить видеть мир позитивнее и добрее. Работают они через соцсети и, как правило, личные сообщения: «Мы сможем показать вам, что жизнь прекрасна, главное освоить несколько практик. Первый курс совершенно бесплатно!».

Вычисляют они красиво: стоит на личной страничке, открытой для всех, обмолвиться, что в жизни что-то не так, как тут же возникают коучи, как невидимые феи. И обещают сказку наяву, ведь у них есть волшебная палочка позитивного мышления!

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НЕ ЗА ПОЛМИЛЛИОНА

Моя подруга, мать двоих подростков, не раз побывавшая в глубокой депрессии из-за развода, однажды весело сообщила мне, что теперь она знает, как настроить жизнь, ведь скоро научится позитивному мышлению.

Я схватилась за голову. Подруга моя любит принимать порой совершенно неадекватные решения, немедленно реализовывать их, через пару дней разочаровываться, а потом два месяца страдать, что опять все не удалось.

И в этот раз у меня в голове сразу нарисовалась картинка: она купила билет на шоу Тони Роббинса, тренера личностного роста, гуру позитивного мышления, который собирает полные стадионы поклонников в каждой стране. У него отработанные техники нейролингвистического программирования (НЛП), красиво прописанный сценарий, невероятная энергетика и... билеты от 35 до 500 тысяч рублей.

Я серьезно. И полные стадионы поклонников. Которые отдают эти деньги за то, чтобы проскандировать «Я хозяин своей жизни! Я добьюсь успеха, если поставлю цель!»

К счастью, все обошлось. Тони Роббинс вроде в ближайшие дни к нам не собирается, а его тур четырехлетней давности по России добавил еще пару миллионов к его и так немаленькому состоянию.

Подругу же мою взяла в оборот коллега, которой не нравилось ее унылое лицо. И начала закидывать ее ссылками — учись, мол, быть радостнее и веселее. Мысли позитивно! И будет тебе счастье.

НЕ ПОЗИТИВ, А ИНФАНТИЛИЗМ

Никто не спорит: пытаться видеть хорошее в настоящем и будущем — это очень важно, это дает силы. Только если это ощущение истинное, а не навязанное.

- Надежда, доверие, развитие, любовь, поддержка, опора особенно необходимы в непростые времена, - говорит Анна Сухова, психолог, гипнолог, психодиагност, основатель школы «Твой психолог». - Если человек держит курс и фокус своего внимания именно на такие светлые чувства, это помогает пережить сложные периоды. И в эти моменты поддержка позитивного мышления просто неоценима. Благодаря им человек демонстрирует свои наивысшие добродетели: отвагу, цельность натуры, преданность, справедливость.

В целом, говорит Анна Сухова, позитивное мышление базируется на основных трех компонентах:

1. Изучение позитивных чувств.

2. Выявление положительных черт характера, развитие эмоционального интеллекта, позитивных физических практик.

3. Исследование позитивных явлений и процессов коммуникации в обществе.

Звучит вроде хорошо. Но это работает только в тот момент, когда человек приходит к осознанию этих принципов и ценностей с чистой головой, а не переполненный мешаниной негативных чувств и эмоций, от которых хочется сбежать в позитив.

- Да, это другой взгляд на влияние позитивного мышления на человека, - соглашается Анна Сухова. - У людей, понимающих буквально «чудесные» трактовки некоторых принципов, позитивное мышление включает инфантилизм, снижает уровень ответственности за свою жизнь и жизнь своих близких. Живя в сложной ситуации, впав в депрессию, оказавшись на грани, человек ничего не предпринимает, продолжая рассчитывать на чудо, жаждет большего, но так и не встает и не избавляется от своих мучений через активность и действия. А это очень важно: не отделять действия от позитивного мышления. Именно в таком сочетании становится понятно — выход есть всегда. Даже когда жизнь остановилась и кажется беспросветной.

ВЫКРАСИТЬ ФАСАД, ОСТАВИВ ВНУТРИ РУИНЫ

- Позитивное мышление я воспринимаю как декорацию, фасад, когда люди не смотрят на реальность, а живут позитивно, - говорит Екатерина Ларионова, психолог, практикующий психоаналитический психотерапевт. - Человек может внешне изображать, что всё хорошо, но внутри будет чувствовать себя плохо. Для меня, как психоаналитика, видеть настоящие реалии является более терапевтичной и здоровой позицией, нежели заниматься отрицанием, вытеснением этих чувств. Ведь это психологическая защита, которая лишь обезболивает и не решает трудностей. Я не против позитивного мышления, но только при одном условии, когда это действительно так. То есть когда человек прислушивается к своим чувствам и принимает реальный мир. В этом как раз заключается смысл психотерапии. Когда мы долго «прикладываем подорожник», то есть мысли, что жизнь прекрасна, закрывая глаза на реальность, мы накапливаем проблемы, как снежный ком. Вопрос времени, когда настанет точка невозврата.

НЕ ПРОВОЦИРУЙТЕ УЛЫБАЮЩУЮСЯ ДЕПРЕССИЮ

Увы, довольно часто попытка выглядеть счастливым, улыбаться, несмотря на то, что внутри тебя ад, приводит к окончательному финалу так называемой «улыбающейся депрессии».

Вот так об этом пишет Лаура, которая красится в брюнетку, когда становится самой собой, и превращаются в блондинку-фею, когда впадает в депрессию:

- «У тебя все хорошо? Нет, серьезно? Все нормально?» - это стандартные вопросы моей мамы, когда я крашу волосы темнее. А у меня правда все хорошо. Ведь, как ни странно, именно когда я брюнетка, я чувствую себя настоящей. Я буквально позволяю немного больше проявиться своей темной стороне. Но мне лучше всего удается скрывать свою депрессию, когда я блондинка. Когда я «солнце», то я жизнерадостная, общительная, и со мной легко ладить. Но когда я блондинка, я олицетворяю собой улыбающуюся депрессию.

Улыбающаяся депрессия — это серьезное депрессивное расстройство с нетипичными симптомами, и в результате многие не знают, что у них депрессия, или не обращаются за помощью. Люди с улыбающейся депрессией часто живут с партнерами, или даже большой семьей. А порой и с отличной профессией. Кажется, что в их жизни — профессиональной, общественной и светской — нет трудностей. Только вот их красивый, отлично отлакированный фасад прикрывает руины тревоги, ямы неадекватности и черные воронки отчаянья.

Как объясняет Дина Голдштейн Сильверман, доктор философии, лицензированный психолог и доцент психиатрии, есть прямая связь между улыбающейся депрессий и самоубийствами: «Многие люди, борющиеся с улыбающейся депрессией, являются перфекционистами или не хотят казаться слабыми или неуправляемыми».

Очень похоже на правду. Возьмите актера Робина Уильямса, который был успешен, любим миллионами и совершенно несчастен. За несколько дней до самоубийства он выкладывал в соцсетях забавные улыбчивые фотки с обезьянкой.

Или вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, который за пару дней до самоубийства фотографировался с родными и детьми, весело смеялся и был абсолютно очарователен.

А актер Джим Керри снялся в «Маске» и двух комедийных фильмах про Эйса Вентуру, детектива по розыску домашних животных, находясь в тяжелой стадии клинической депрессии. К счастью, ему удалось справиться с кризисом.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

С подругой моей в итоге все получилось если не хорошо, то и не критично. Она разочаровалась в позитивном мышлении после очередной словесной потасовки со своими подростками. «Но по крайне мере они вырастут!» - оптимистично написала она мне. А значит, какую-то пользу от позитивного мышления она все же получила.

Ведь главное, не прикрывать отчаянье словами «все будет хорошо». Главное знать, что даже после «плохо» сначала будет «нормально. А потому и по-настоящему хорошо. Будем верить.

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