В Москве определили самый надежный мобильный интернет на станциях Большой кольцевой линии метро

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Пассажирам московского метрополитена, пользующимся станциями Большой кольцевой линии, на всех отрезках пути доступен качественный интернет. По данным аналитического агентства Телеком Дейли, которое уже провело исследование на действующих и новых станциях БКЛ, открывшихся 1 марта, лидером по стабильности и непрерывности мобильного интернета оказался билайн. Результат оператора, в сравнении с другими мобильным компаниями - 98,7%. Это означает, что на всех отрезках пути пассажирам доступен скоростной интернет и отличная связь. Перебоев не будет ни в вагонах, ни на станциях, ни в тоннелях.

Средняя скорость при скачивании контента у абонентов билайн достигает 140,6 Мбит/с. Этого с лихвой хватает для просмотра фильмов в хорошем качестве, и тем более для пользования различными сервисами и программами, общения в соцсетях и мессенджерах. При этом средняя скорость при загрузке - 24,7 Мбит/с. Это максимальные показатели по итогам замеров.

В метрополитене кроме мобильного интернета 4G, абонентам также доступна услуга VoLTE*, которая позволяет пользователям одновременно разговаривать и продолжать работу в интернете, не выходя из сети. Качество разговора по мобильному телефону в подземке такое же, как и в городе.

- Надежная связь в московском метро — это результат планомерной, кропотливой и эффективной работы команды технического блока нашего региона. За последние два года мы полностью обновили свою сеть, создав равномерное покрытие на всей территории подземки. Результат нашей работы пассажиры могут оценить с первого дня открытия новых станций на БКЛ, - отметил Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом».

Напомним, в прошлом году в Москве назвали мобильных операторов, предоставляющих наиболее качественную связь в метрополитене. И тогда оператор был в лидерах сразу по двум позициям.