Так выглядел «китайский шар» издалека.

Американские военные начали сбивать НЛО – чего раньше никогда не делали. Даже не пытались от греха. На радарах видели, в прицелы истребителей ловили – то есть, цели обозначали, но оружие не применяли. Теперь же атакуют – за неделю были уничтожены четыре НЛО над США. Опознан – и то условно – только один. Самым первым из числа сбитых был огромный белый шар диаметром 60 метров. Американские военные уверяют, что его запустили китайцы с разведывательной миссией. Китайцы протестуют.

Объекты, похожие на шары, появлялись над США и раньше. Но их никто не сбивал. Но фотографировали.

Шар летал, летал, летал. Президент Байден несколько дней решал, сбивать его или нет. И наконец решил – 4 февраля. Шар, в который попала ракета, взорвался с каким-то странным «выхлопом», его обломки упали в океан и утонули. Достали пока не все, поэтому нынешние подозрения в причастности к миссии Китая, пока нельзя считать подтвержденными – не пойман не вор, как говорится.

НЛО над США в феврале 2023: последние новости, происхождение

Объекты, которые были уничтожены 10, 11 и 13 февраля, смело можно отнести к UAP (Unidentified Aerial Phenomena) - Неопознанным Воздушным Явлениям. С недавних пор и военные, и гражданские специалисты используют эту формулировку вместо привычных НЛО (Неопознанные Летающие Объекты) или UFO (Unidentified Flying Objects). Скорее всего, для солидности, чтобы подчеркнуть, мол, не уфологи мы какие-то, а серьезным делом занимаемся.

Два «свежих» UAP скорее напоминали цилиндры и были значительно меньше по размеру, чем «китайский шар». Один сбили на Аляской, другой над Канадой. Еще один - недалеко от границы США и Канады. Полет объекта совпал с неполадками в работе наземных радаров над обширной территорией.

Третий UAP, по сообщению, обнародованному представителями американского конгресса, имел «восьмиугольную форму». Его на высоте порядка 12 тысяч метров «достал» ракетой истребитель.

UAP, которые наблюдали пилоты из кабин истребителей.

Какого точно размера были сбитые UAP, не известно. В Пентагоне дали пояснения лишь по поводу того, который упал в районе Дедхорса (Аляска) – «был размером с автомобиль, не маневрировал, казался беспилотным».

Заинтриговал многих генерал Глен Ван Херк (General Glen VanHerck), глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command – NORAD). Представители западных СМИ сенсационно истолковали его недавние откровения в том смысле, что сбитые объекты могут иметь внеземное происхождение.

На радарах истребителей объекты шарами совсем не выглядели.

На самом же деле, генерал выразился куда осторожнее. Одна из журналисток поинтересовалась, готовы ли военные полностью отказаться от версии о том, что UAP созданы инопланетянами. На что Ван Херк ответил:

- Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий. И добавил, что попытки идентифицировать объекты продолжаются, а заключение на счет их происхождения вынесут разведка и контрразведка.

Так что бурные восторги с криками «Инопланетяне прилетели!» пока преждевременны.

В тоже время генерал подчеркнул, что специалисты неспроста называют сбитые штуковины объектами, а не шарами. Три последних могут и не быть шарами вовсе. Понимания за счет чего они держатся в воздухе и летают нет. Объекты лишь «схожи по размерам и скорости перемещения». Летчики, которые наблюдали UAP, каких-либо двигателей у них не замечали.

Остается открытым вопрос, с чего это вдруг американцы стали сбивать то, в чем так и не разобрались, не смотря на титанические усилия, предпринятые в последнее время. Таинственные UAP и прежде считались представляющими угрозу национальной безопасности, хотя никакой агрессии не проявляли. С некоторых пор к ним стали относиться серьезнее и осторожнее. Но не до такой же степени, чтобы сбивать. Может быть, не стоило. А вдруг объекты и в самом деле окажутся внеземными? И инопланетяне обидятся. Причем не только на самонадеянных американцев, а на всех землян? Нам только этого не хватало.

Интересно, какие санкции наложат инопланетяне на Землю?

КСТАТИ

И NASA туда же

NASA еще год назад признало, что UAP существует и обязалось заниматься ими серьезно. Билл Нельсон (Bill Nelson), поговорив с пилотами, которые гонялись за объектами и ловили их в прицелы, как-то обмолвился:

- Кто я такой, чтобы говорить, что планета Земля - единственное место обитания такой цивилизованной и организованной формы жизни, как наша?

NASA первым делом начали сбирать свидетельства астронавтов - тех, которые наблюдали НЛО в космосе. Просматривают видеозаписи и данные множества миссий.

Известно уже, что и Пентагон, и NASA признали, что астронавты несколько раз наблюдали загадочные объекты, фиксировали увиденное. Специалисты обоих ведомств запросили кадры, сделанные камерами, которыми были оснащены шаттлы и другие космические аппараты землян. Обратились к архивам.

Речь идет о UAP разного вида, встречи с которыми происходили в разные годы еще до того, как их решили сбивать.

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