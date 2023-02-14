Совет истинным защитникам природы - держитесь подальше от российского WWF

Популяция амурских тигров сейчас составляет не менее 750 тигров. А 23 года назад было всего 390. Фото: Shutterstock

Наше внимание привлек материал Лилии Галявиевой на «Коммерсантъ FM» под названием «Редкие виды потребовали финансирования. Откуда берут средства фонды защиты дикой природы».

Он вызвал у нас не только внимание, но и возмущение своей тенденциозностью и лживостью. Говорится, что к 2100 году исчезнет большинство краснокнижных животных, в том числе дальневосточные леопарды и тигры. Это произойдет якобы из-за недостатка финансирования природоохранных программ.

По словам руководителя программ по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы В. Кревера, дефицит составляет «миллионы и миллиарды» (в какой валюте, не уточняется) на сохранение тех же леопардов и тигров.

Начнем с тигров.

В 90-х - начале 2000-х годов тема природоохраны и проекты по защите окружающей среды были практически полностью отданы на откуп организациям с громкими иностранными названиями, огромные средства были переданы на их локализацию и раскрутку на территории Российской Федерации. Одна из самых крупных - Всемирный фонд природы - присутствует на территории нашей страны с 90-х годов (пусть даже с 2006 года и в виде франшизы). Тональность их высказываний не меняется вот уже почти полвека: «Нужны большие деньги, редкие виды животных вымирают, нужны планы и стратегии по сохранению того или иного вида, государство не справляется…» При этом полностью игнорируется реальная ситуация с развитием не только государственных программ в сфере сохранения редких видов, создание национальных парков и заповедников, но и эффективная деятельность российских некоммерческих организаций: от Русского географического общества до центра «Амурский тигр».

Как пример: один из руководителей российского Всемирного фонда природы в своем недавнем интервью говорит о необходимости разработки стратегии, планов действий по сохранению леопарда и тигра. При этом российский WWF знает, что эти стратегии и планы не только существуют, но и успешно реализуются уже далеко не один год. Как будто бы от переписывания стратегий и планов изменится реальная ситуация, разумеется, нет, но у них появится повод заявить, что что-то сделали.

5 сентября 2022 года на Втором Международном форуме по сохранению тигра Президент России Владимир Путин озвучил результаты учета амурского тигра: в России обитает не менее 750 тигров, включая тигрят. Напомним, в 2010 году в нашей стране обитало не более 390 взрослых особей, а в 2015 году - не более 440. Цифры говорят сами за себя. И все это - итог очень сложной и кропотливой работы, прежде всего сотрудников национальных парков, ученых, инспекторов, правоохранителей. Их работа поддерживается, в том числе и финансово, центром «Амурский тигр», который не получает государственного финансирования, работая и помогая исключительно при помощи благотворителей. При этом деятельность центра максимально прозрачна - ежегодные отчеты публикуются в интернете и в напечатанном виде предоставляются всем спонсорам. А средства на свою оперативную деятельность и зарплату сотрудников центр зарабатывает сам.

Благодаря центру «Амурский тигр» в полную силу заработала система охраны амурского тигра, его кормовой базы и среды обитания. Налажено оснащение служб охотнадзора в ареале тигра и служб охраны заповедных территорий, внедрена система премирования инспекторского состава.

Активно обновляется природоохранная инфраструктура. Осенью 2022 года открыт административный комплекс Госохотнадзора Хабаровского края. Похожий комплекс для охотнадзора Приморского края был введен в эксплуатацию в 2020 году. Сейчас он уже полностью функционирует, на его территории есть гараж с мастерской и кормоцех. Идет стройка гостевого корпуса для инспекторов, которые приезжают с дальних территорий.

Еще одно важное направление деятельности центра «Амурский тигр» - поддержка коренных народов в ареале тигра.

Центр стал активным участником создания в 2015 году национального парка «Бикин», основной целью которого стало сохранение тигра и быта коренного малочисленного народа удэге. Кстати, этот парк - самый большой в мире по площади (11 600 км2). Благодаря усилиям центра «Амурский тигр» в «столице» парка - селе Красный Яр - возведена современная инфраструктура: больничный пункт, почта, пекарня, детский сад, проведены электричество и интернет, построено жилье для молодых сотрудников, научная библиотека с шахматным клубом и здание администрации нацпарка.

В глубине «Бикина» открыт приют, который будет использоваться как в ходе продолжительных природоохранных рейдов, так и в туристических целях. Кроме того, дан старт строительству зданий для размещения туристических групп. Когда оно будет готово, его передадут национальному парку, который сможет получать дополнительный доход для финансирования своей уставной деятельности - охраны природы и сохранения традиционного образа коренных малочисленных народов.

Подчеркнем, что вся инфраструктура, которая создается центром «Амурский тигр», навсегда переходит в собственность национального парка (или другой организации, которая ее использует). Все документы оформляются таким образом, что построенные объекты невозможно передать или продать кому-либо.

Можно сказать, что реализация эффективных проектов и прозрачная система отчетности являются обязательными основаниями для работы центра «Амурский тигр». На протяжении 9 лет центр благодаря спонсорам ежегодно вкладывает порядка 300 - 400 млн рублей в природоохранную деятельность и инфраструктуру, которая не просто существует, а активно используется.

Имея такие конкретные результаты, очень странно слышать от других якобы природоохранных организаций о том, что «нужны миллионы и миллиарды» (без точных сумм), что нет, оказывается, стратегий по сохранению редких хищников. Тот же Всемирный фонд природы (который, кстати, является российской организацией, купившей за деньги франшизу WWF), в последние три года ежегодно тратит на помощь Службе охотничьего надзора, администрациям федеральных ООПТ в охране амурского тигра, в том же Приморском крае, всего порядка 2 - 3 млн рублей. Свою деятельность этот фонд активно рекламирует, покупая пару снегоходов или возводя неказистые строения из бруса-сырца без каких-либо удобств под вывеской научного стационара.

И здесь становится понятно, почему у Всемирного фонда природы всегда все плохо: нет ни денег, ни государственных программ. Потому что нагонять негатив выгоднее для сбора средств и пожертвований. Мол, кто, если не мы.

И здесь хочется ответить, что давно уже есть кому и постоять за родную природу, и поработать на результат. И Всемирный фонд дикой природы не имеет к этому никакого отношения.

Теперь о леопардах, о которых так печется Л. Галявиева. Начнем с главного. С 2012 года, когда был образован нацпарк «Земля леопарда» и создана АНО с тем же названием, количество леопардов увеличилось с 30 до 130. По мнению ученых, угроза исчезновения этого красивейшего и редчайшего подвида леопардов миновала. Более того, леопардам стало тесно, и АНО планирует в этом году «заселить» новый нацпарк «Уссурийский» (расположен севернее Владивостока, когда-то там жили леопарды). Сколько это стоило? Отвечаем Л. Галявиевой - 3,5 млрд рублей. Около миллиарда - бюджетные деньги - строительство первого в России экологического туннеля для восстановления исторических путей миграции животных, строительство современного визит-центра, где размещены помещения для ученых, гостиница, учебные классы, гаражи для автотехники и т. д. Все это широко освещалось в СМИ. Остальные деньги поступали и продолжают поступать от компаний и частных лиц. Взносы в АНО колеблются ежегодно от десятков миллионов рублей (Газпром, «Газпромбанк», «Росатом», РЖД, Согаз, «Ренова», Ростелеком, ИнтерРАО, Сбербанк, Совкомфлот, РСХБ, СУЭК, Сибур, Новатэк, Алмаз-Антей) до десятков тысяч от частных лиц. Все спонсоры ежегодно получают отчеты об использовании средств.

Значительная часть средств от спонсоров была использована для закупки автомобилей, снегоходов, радиостанций, оружия, фотовидеоловушек, премий сотрудникам. Сейчас фактически нацпарк финансируется на проценты от вкладов в банках, создан так называемый эндаумент-фонд. По количеству фотоловушек на квадратный километр нацпарк занимает первое место в стране. Фиксируются не только леопарды (большинство из них именные, спонсоры охотно присваивают им свои имена, например, Крым у Газпрома, Реноша у «Реновы», Сжижик у Новатэка). В парке проживают сейчас 23 амурских тигра, фото одной из тигриц получило 1-ю премию в Лондоне за лучший в мире снимок дикой природы. Участвовало 49 тысяч фотографий.

Отношения к фондам природы, если их таковыми можно назвать, носят любопытный характер. Никаких средств на охрану леопардов из WWF не поступает. Зато WWF регулярно публикует материалы об успехах в защите краснокнижных животных в прессе, на телевидении, в транспорте, в интернете с указанием товарного знака WWF. При этом отмечается, что у истоков того или иного проекта стояла WWF.

Что касается собственно леопарда, то нацпарк получил письмо от WWF в 2022 году, в котором содержалась просьба о предоставлении фонду всех данных видео- и фотоловушек, которыми иллюстрируются новости о сохранении леопарда на официальном сайте Минприроды. В письме говорится, что снимки не будут распространяться на территории РФ, а нужны для программы «Усынови леопарда» в Великобритании. Естественно, на это письмо мы не отвечали, о британской программе нам ничего не известно, а у нашего леопарда, как уже говорилось, «усыновители» охотно нашлись в России.

Насколько нам известно, аналогичная ситуация складывается и с «участием» WWF в охране других редких животных (белым медведем реально занимается «Роснефть», серым китом - «Ренова» и т. д.).

Очевидно, что активная медийная активность российского WWF связана в первую очередь со стремлением собрать побольше денег с наивных компаний и граждан, а полученные средства использовать не на природоохранные мероприятия, а на самопиар и «работу» с некоторыми журналистами. Это уже стали понимать отдельные регионы. Недавно Чукотка официально и публично разорвала все отношения с WWF, которая под надуманным предлогом защиты моржей пыталась воспрепятствовать развитию Севморпути.

Очевидно и то, что материал на «Коммерсантъ FM» появился не от хорошей жизни - денежный поток для WWF начинает иссякать.

Характерно, что в нем нет ни одной ссылки на экспертов Минприроды или авторитетной международной организации ООН - ЮНЕП.

Что касается автора статьи, пусть с ней разбирается руководство авторитетного «Коммерсанта». Что это - вопиющая безграмотность и непрофессионализм, либо все проще.

Наш совет всем истинным защитникам природы - держитесь подальше от российского WWF.

Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта,

Председатель Наблюдательного совета АНО «Дальневосточные леопарды» С. Б. ИВАНОВ.

Министр юстиции Российской Федерации,

Председатель Наблюдательного совета АНО «Амурский тигр»

К. А. ЧУЙЧЕНКО.