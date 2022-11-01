«Все сделано»: Лиз Трасс оповестила США о подрыве «Северных потоков» через минуту после взрыва

Влиятельный бизнесмен Ким Дотком рассказал о тайном сообщении Трасс Блинкену в момент взрыва на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком начал распространять информацию, согласно которой бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс через минуту после первого взрыва на газопроводах «Северный поток» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену текстовое сообщение, содержавшее одну фразу – «все сделано» (ее также можно перевести с английского как «с ним покончено» - Ред.).

По мнению Доткома, именно после этого Россия получила очередное свидетельство того, что Лондон причастен к диверсии.

Автор небезосновательной конспирологической теории также прямо намекает, что это сообщение российская разведка смогла прочитать, так как мобильник Трасс был, как сообщалось ранее, взломан неизвестными хакерами.

Дотком не называет своих источников, но ранее он уже неоднократно публиковал в своих соцсетях информацию, впоследствии получавшую документальное подтверждение.

Сообщение Доткома уже вызвало взрывную реакцию как в соцсетях, так и в СМИ; эксперты, политологи, журналисты, обычные люди задают различные вопросы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова суммировала их в один, который и адресовала британскому правительству: «Отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода «Северный поток» со словами «it’s done»?».

Захарова отметила, что «официальный ответ на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью, и какова роль англосаксов в совершенном теракте».