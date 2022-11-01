По последним данным уровень тревожности в нашем обществе превысил 60%. Фото: Shutterstock

По последним данным уровень тревожности в нашем обществе превысил 60%. Таковы итоги одного из недавних опросов Фонда «Общественное мнение» (подробности - на сайте KP.RU). Чтобы справиться с негативными эмоциями, люди закупают успокоительные и антидепрессанты (последние продаются строго по рецепту врача!). С января по сентябрь этого года россияне потратили на противотревожные лекарства более 5 млрд рублей, что на 70% выше чем за тот же период 2021-го.

Не все производители и аптеки оказались готовы к ажиотажному спросу. На прошлой неделе стало известно о перебоях с одним из популярных антидепрессантов «Золофтом». Поскольку временный дефицит сохраняется и по сей день, с разъяснениями, как быть пациентам, выступила представитель Минздрава РФ.

В России зарегистрировано еще несколько лекарств с тем же действующим веществом, что и «Золофт». Руководитель отделения Московского НИИ психиатрии Елена Костюкова, рассказала, какими лекарствами заменить Золофт. Это вещество называется сертралин. Он есть в составе таких препаратов: «Стимулотон», «Асентра», «Серлифт», «Серената».

Нужно ли снова идти к врачу, чтобы получить новый рецепт? Нет, успокаивает Костюкова. Дело в том, что в рецептах по правилам сейчас указывается как раз действующее вещество, а не торговый бренд. На медицинском языке - международное непатентованное наименование (МНН). Именно так будет написано в выданном вам документе: препарат с МНН сертралин.

Итого: если лечащий доктор порекомендовал именно «Золофт», а в конкретной аптеке его нет, покажите провизору свой рецепт и попросите подобрать другое лекарство на основе сертралина.

ВАЖНО

Когда не обойтись без консультации врача

1. Если в аптеке не оказалось препаратов с тем же МНН и вам предлагают аналог с другим действующим веществом. О переходе на такое лекарство обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом, подчеркивает Елена Костюкова.

2. Бывает, что препараты-дженерики (то же МНН, но другой бренд) оказываются менее действенными, предупредил в одном из интервью «КП» психиатр Юрий Сиволап. В таком случае тоже обязателен визит к врачу. Доктор может с осторожностью увеличить дозу, не выходя за рамки инструкции.