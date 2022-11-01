Акционер задолжавшего АСВ 11 млрд рублей банка «Советский» уходит от ответственности

Акционер банка «Советский» Кирилл Ласкин

Задержанный весной 2019 года по подозрению в мошенничестве акционер и член совета директоров банка «Советский» Кирилл Ласкин предпринял две неудачные попытки избежать ответственности и не возвращать свою часть долга из 11,88 миллиардов рублей «Агентству по страхованию вкладов». В арбитражной картотеке Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовано два судебных акта об отказе Кириллу Ласкину в пересмотре по новым и вновь открывшимся обстоятельствам ранее принятых решений.

Как уже писала «Комсомолка», экс-член совета директоров «Советского» подозревается в хищении у банка 2 миллиардов рублей через ООО «Коллектор 19», где он являлся генеральным директором. 7 сентября 2022 года суд отказал Кириллу Ласкину в пересмотре дела о признании недействительной сделки по уступке прав требований между «Советским» и «Коллектором 19» на сумму похищенных у банка средств.

В качестве обвиняемых по уголовному делу вместе с Кириллом Ласкиным проходят председатель совета директоров «Советского» Станислав Митрушин, председатель правления Андрей Карпов и бывший управляющий партнёр известной петербургской фирмы «Прайм Эдвайс» Алексей Соболев. Станислав Митрушин и Андрей карпов были объявлены в международный розыск, а Алексей Соболев в июле 2022 года приговорен к 19 годам строго режима за организацию преступного сообщества, которое выводило и отмывало деньги через Молдавию. Какова роль каждого из участников преступной схемы в деле банка «Советский» и «Коллектор 19», определяет следствие.

При этом Кирилл Ласкин не оставляет попыток оправдать себя и повлиять на расследование уголовного дела. Получив решение об отказе в пересмотре сделки между «Советским» и «Коллектором 19», он обратился с ходатайством в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области снять с него субсидиарную ответственность после банкротства ООО «Континент», которое не возвратило банку «Советский» кредит в 600 миллионов рублей. 30 сентября 2022 года суд подтвердил предыдущие решения, что Ласкин К.Г. являлся лицом, организовавшим управление расчетным счетом ООО «Континент».

Пока государственная корпорация «Агентство страхования вкладов» в качестве конкурсного управляющего «Советского» пытается восполнить конкурсную массу банка и вернуть деньги кредитной организации, Кирил Ласкин тоже не теряет времени и не пренебрегает обращениями к Фемиде. Независимо от того, чем закончится следствие, судебные акты, принятые в деле ООО «Коллектор 19» и ООО «Континент», примечательны уже тем, что из их содержания следует, что Кирилл Ласкин не только являлся акционером банка «Советский», но ему также были подконтрольны иные фирмы-(контрагенты).

Между тем, сумма неисполненных обязательств банка «Советский» перед кредиторами, согласно отчётам АСВ, составляет 11,886 млрд рублей.

Напомним, что «Банк России» выделял деньги банку «Советский» дважды, сначала на санацию банка, потом на урегулирование обязательств банка перед вкладчиками при отзыве лицензии.