Появились неожиданные данные о сбежавшей из России Ксении Собчак

Через адвоката Ксения могла пообещать раскрыть важную информацию, которая интересна следствию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак после побега из России нашла убежище в Латвии. Однако потом следы телеведущей теряются. Она не выходит на связь. Меж тем блондинка могла заключить сделку со следствием, заявил адвокат Андрей Алешкин. По его словам, это значит, что жена Константина Богомолова может стать свидетелем со стороны обвинения.

После спешного побега Ксении Собчак из России из-за уголовного дела на ее сотрудников Кирилла Суханова и Ариана Романовского о вымогательстве 11 миллионов у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова ходила довольно противоречивая информация. Сначала сообщалось, что блондинка подозревается по статье о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере.

Но спустя два дня стало известно, что "следователь МВД отменил постановление о привлечении телеведущей Ксении Собчак как подозреваемой". Она стала свидетелем.

Как сообщил адвокат Андрей Алешкин, затаившись в Литве, Собчак передала все бразды правления своим адвокатам. "Возможно, была заключена сделка со следствием. Через адвоката Ксения могла пообещать раскрыть важную информацию, которая интересна следствию, то есть подтвердить вину задержанных ребят. Тогда в суде мы увидим Собчак свидетелем со стороны обвинения", - цитирует его Woman.ru.

По его мнению, Ксения не вернется в Россию до тех пор, пока не будут получены письменные гарантии о не привлечении ее со стороны прокуратуры. "Сегодня оснований по этому делу нет, а завтра появятся основания для выделения дела в отдельное производство. А это другая история, и по ней никаких соглашений и гарантий нет. Так что до суда по Кириллу Суханову и Ариану Романовскому она не будет пересекать границу России", - рассуждает адвокат.

В свою очередь, по делу Собчак высказываются и ее коллеги по шоу-бизнесу. Так, Мария Максакова назвала Ксению "циничной и беспринципной". А Отар Кушанашвили возмущен тем, что блондинка сбежала, бросив сына Платона: "Собчак была неприкасаемой, а стала жалкой! И как же она оставила ребенка? Видно, что Ксения в объятиях животного страха".