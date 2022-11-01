Сбежавшая на Украину Мария Максакова подбивает Аллу Пугачеву выступить в Киеве

Аллу Пугачева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Максакова не так давно снова вернулась на Украину, куда сбежала в 2016 году. Оперная прима оказалась никому не нужна в Москве - ее не хочет знать даже родная мама Людмила Максакова. Старшие дети артистки давно живут со своим отцом-миллионером. Сейчас Мария сидит на чужбине без работы и активно дает интервью. Последние откровения блондинки касались Аллы Пугачевой.

Мария Максакова пристально следит за судьбой Аллы Пугачевой. 73-летняя певица месяц назад покинула Россию и перебралась в Израиль. Артистка ведет достаточно закрытый образ жизни, занимаясь младшими детьми Лизой и Гарри. Но такое положение вещей категорически не устраивает Максакову. Она отметила, что Примадонне стоило бы быть более жесткой в своих высказываниях.

"Я жду от нее более решительных шагов. Алла в свои звездные времена собирала большие стадионы, купалась во всенародной любви. У нее не было конкуренции. Алла являлась кумиром, идолом. Она до сих имеет колоссальное влияние. Считаю, что эта женщина могла бы сделать намного больше", - подначивает звезду Максакова.

По мнению оперной примы, "Алла совершает ошибку дальнейшим молчанием". "Все равно у Пугачевой отнимут ее замок. У нее могли бы открыться огромные горизонты для планирования", - раздухарилась многодетная мать.

Она не сомневается, что Алла Борисовна с легкостью может согласиться приехать в Киев с концертом. Впрочем, Пугачевой не до выступлений. Певческую карьеру артистка завершила много лет назад и не собирается в ближайшем будущем возвращаться на большую сцену, тем более гастролировать.