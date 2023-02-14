Блейк Лайвли родила четвертого ребенка от Райана Рейнольдса

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Блейк Лайвли стала мамой в четвертый раз: актриса родила своему мужу, голливудскому артисту Райану Рейнольдсу еще одного малыша. Радостной новостью она поделилась на своей странице в соцсети. Блейк опубликовала кадр с мужем и его мамой, показав, что она уже не беременна.

«Воскресенье Супербоула выдалось занятым», - написала актриса.

Поклонники тут же поняли, что Блейк уже родила. В комментариях они поздравляют актрису и ее мужа с пополнением в семействе.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли уже воспитывают трех дочерей: 8-летнюю Джеймс, 6-летнюю Инес и 3-летнюю Бетти. Райан и Блейк познакомились 12 лет назад на съемках фильма «Зеленый фонарь». Но роман между ними случился только годом позже, когда они впервые отправились на свидание. Тогда звезда «Дэдпула» развелся со Скарлетт Йоханссон, а Блейк рассталась с Леонардо Ди Каприо.

Супруги уже воспитывают трех дочек: 7-летнюю Джеймс, 5-летнюю Инес и 2-летнюю Бетти. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мы долгое время были приятелями, и я думаю, что это лучший способ завязать отношения, начать как друзья, - вспоминал Райан.

В апреле 2012 года влюбленные купили дом в Бедфорде за два миллиона долларов и стали жить под одной крышей. Через год они поженились. Артисты устроили тайную свадьбу: молодоженам хотелось, чтобы о ней не пронюхали папарацци. Блейк и Рейнольдс вообще стремятся максимально оградить свою личную жизнь от публики.

- Мы хотим, чтобы у наших детей была такая же нормальная жизнь, как была и у нас в детстве. Мы не хотим лишать их того, что у нас было, потому что тогда мы будем чувствовать себя настоящими эгоистами, - поделилась Блейк в интервью в 2016 году.

Напомним, со звездой фильмов "Престиж", "Вики Кристина Барселона", "Железный человек 2", "Мстители" Скарлетт Йоханссон Райан Рейнольдс официально расстался в 2010 году. Их брак продлился всего два года.

- Жить с другим актером — сложное дело, - призналась Скарлетт Йохансонн в одном из интервью. - Требуется реальное понимание того, как вы будете разделять время, особенно когда ваши карьеры развиваются с одинаковой скоростью. Если кто-то один из пары становится более успешным, это создает проблемы в отношениях. Возникает конкуренция, что для супругов убийственно.

Блейк Лайвли в 2011 году несколько месяцев встречалась с Леонардо Ди Каприо, однако до свадьбы с актером дело так и не дошло.

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