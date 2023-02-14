«Мы же российские воины. Если не мы, то кто?»: Как мобилизованные теснят врага под Кременной и что говорят в окопах

Танк – это сила, танк – это мощь Фото: Александр КОЦ

ЗДЕСЬ НЕТ УСТАВНОГО ЛОСКА

Утро было многообещающим - небо затянуло наливными тучами, которые рвало крупным снегом. В такую погоду беспилотники не летают, а значит есть возможность добраться до переднего края с минимальным риском. Чем я и воспользовался, отправившись к окопам подразделения, состоящего из мобилизованных и добровольцев.

Минут 30 езды по лесным дорогам на бронемашине «Тигр», затем — несколько километров пешком по узеньким лесополосам, которые «разрезают» простреливаемые насквозь поля. Идешь по протоптанной тропинке, и когда уже подходишь к крайнему блиндажу, за которым только поле с позициями противника на «том берегу», рядом подлетают два танка и начинают выцеливать что-то в нескольких сотнях метров по фронту.

В такую погоду беспилотники не летают Фото: Александр КОЦ

Свист и взрыв в лесополосе. Там, где я прошел всего 5 минут назад. Танки на мину не обращают никакого внимания: «Ну ты попробуй из миномета попасть в танк. Это должно очень повезти», - флегматично комментирует стоящий рядом офицер с высоты трех своих ранений.

«Семистьдвойки» начинают методично лупить за поле. Еще свист — и мина разрывается чуть в стороне, в 50 метрах от нас. Желание продолжать съемку в такие моменты рассеивается, как черный дым от ушедшей в непромерзшую землю «стодвадцатки». Мы скатываемся вместе в блиндаж, который слегка потряхивает и от близких разрывов, и от работы танков.

«Семистьдвойки» начинают методично лупить за поле Фото: Александр КОЦ

В полумраке сидят бородатые бойцы, возраст которых трудно определить и из-за растительности на лице и недостатка света.

Здесь нет уставного лоска, свежей вагонки и натянутых одеял на кроватях. Вместо них — ящики из-под снарядов с накинутыми на них матрасами и спальниками. Минимализм как он есть. Здесь даже печки нет - чтобы не привлекать тепловизоры противника. Лишь по углам горят окопные свечи. И парни так живут уже несколько месяцев. При этом не теряют ни присутствия духа, ни чувства юмора.

Здесь нет уставного лоска, свежей вагонки и натянутых одеял на кроватях Фото: Александр КОЦ

- Мы просто знаем, что мы здесь до талого (пока снег не сойдет, - жарг.). Все пацаны это знают, и все к этому готовы, - поясняет самый опытный с позывным «Старик».

ПЕЧКУ НЕ ТОПИМ, ЧТОБЫ НАС ВИДНО НЕ БЫЛО

Коротаем время за блиндажными разговорами.

- Как у вас с денежным довольствием, с экипировкой? - «включаю» я члена Совета по правам человека при президенте.

- По обмундированию, по снаряжению все есть. Вооружение есть. По мере износа обмундирования, есть гуманитарная помощь, спасибо большое нашим родным, близким, всем спонсорам, помогают *** (очень хорошо, - ред.). Молодцы ребята, просто низкий поклон им всем. По деньгам нормально всё. Платят. Поначалу было *** (много, - ред.) непоняток. Но со всем разобрались. Хотя единичные случаи с невыплатами бывают. Надеюсь наладят все безупречно.

- Лет-то тебе сколько?, - спрашиваю «Старика».

- Честно? 25, а остальное всё опыт.

Если никто, то мы! Фото: Александр КОЦ

Раньше он работал на заводе мастером, бригадиром. А воевал еще в «Первую Чеченскую». Только, говорит, характер боевых действий совершенно разный.

- Ты врага в основном не видишь здесь. Новые средства разведки. Модернизация всех этих бытовых приборов, для того чтобы нас лишить жизни. «Тепляки» (тепловизоры, - ред.), «ночники» (приборы ночного видения - ред.). Вроде ты сидишь в блиндаже, а какая-то печка работает - тебя видят, к тебе прилетает. Поэтому мы не топим ничего, чтобы нас не видно было.

Наши танки научились работать не только прямой наводкой, но и с закрытых позиций Фото: Александр КОЦ

«МЫ ЖЕ НЕПОБЕДИМЫЕ!»

- Ну, а как греетесь?

- Никак. Окопные свечи, горячий чай. На передке чем ты тише себя ведешь, чем ты меньше наверху отсвечиваешь, тем по тебе меньше прилетает. Все просто.

- Сколько уже воюете?

- Воюю? Если честно, то всю жизнь - то с бабами, то с кем-то еще. Здесь пацаны находятся некоторые 4 месяца, кто 3, кто 2. Кто-то заболел, потери, естественно, есть – и 200, и 300. Без этого не бывает.

- Потери от артиллерии в основном?

- В основном да. Но у нас более-менее. В нашем батальоне порядок хороший. В основном потери от артиллерии и несоблюдения некоторых правил: не собираться толпой, скрытность передвижения. «Глазки» (оператор беспилотника - ред.) срисовывают, та же самая «птичка» (коптер - ред.) видит. За одним она бегать не будет, увидела толпу – соответственно, «яичко» туда скинет.

На передке чем ты тише себя ведешь, чем ты меньше наверху отсвечиваешь, тем по тебе меньше прилетает Фото: Александр КОЦ

- Сколько времени проходит от момента, когда увидели, до ударов?

- Вы только что видели. Сколько времени прошло, и прилетело? Ну, максимум 10 минут. Вас увидели, срисовали «глазки» оттуда, с севера – вот вам результат, ребята.

- А настроение-то у вас как тут вообще?

- У нас самое охрененное настроение. Мы же непобедимые. Мы же российские воины. Если не мы, то кто? Точнее, у нас другой девиз. Если никто, то мы.

У противника, к слову, с ротацией людей на передке работа поставлена по другому. Там больше двух дней на одном месте не сидят. Почти на каждом опорнике личный состав меняют каждые два дня - чтоб испугаться не успели, если повезет выжить. А судя по радиоперехватам, с везением на той стороне не очень. Артиллерийские и танковые атаки ежедневно выводят из строя на Сватовском рубеже десятки человек. При этом наши танки научились работать не только прямой наводкой, но и с закрытых позиций - навесом. Получается фактически снайперское артиллерийское орудие. Которое к тому же применять можно с относительно безопасного расстояния.

Мобилизованные бойцы держат рубежи и теснят противника Фото: Александр КОЦ

ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА…

Попрощавшись с парнями преодолеваем обратный путь неуклюжей трусцой. В душе немного свербит - я приехал-уехал, а парни в таких условиях живут месяцами. И держат оборону, а то и идут вперед. Среди штурмовиков появились уже настоящие «рексы», которые действуют иной раз лучше, чем кадровые контрактники. Да взять тот же танковый экипаж «Пламя», который на моих глазах разобрал опорник ВСУ. Все три человека — из Брянской области, город Клинцы, все — мобилизованные.

- А как тебя командиром танка-то назначили? - спрашиваю «Пламя».

- Да как, вместе посовещались и мне доверили должность, - пожимает плечами рядовой запаса.

Но он, к слову, служил «срочку» в Таманской дивизии. Поэтому мобилизовали согласно воинской учетной специальности. Чем не каждый может похвастать.

Фото: Александр КОЦ

- Слушай, не страшно в эту штуку железную залезать? - спрашиваю танкиста, вспоминая, как полтора часа назад его обкладывали 120-миллиметровыми минами.

- Я даже не знаю. Ощущения… Такого на гражданке не испытаешь. И не передашь это словами никому. Танк - это сила, танк - это мощь, - улыбается механик-водитель.

Фото: Александр КОЦ

- Счет ведите целям, в которые попали?

- Поначалу вели, сейчас уже сбились.

- По машинам! - командует офицер.

Мужики ныряют в свои железные машины и, кашляя дизелями, уезжают на огневые позиции. Без лишнего пафоса и тремора. Буднично, как на работу. Хотя, почему «как»…?

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