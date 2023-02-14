Мошенники подло наживаются на слезах жителей Турции: как не попасть в ловушку

Тысячи людей с разных концов мира хотят помочь тем, кто пострадал при землетрясении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Землетрясение, которое за несколько часов превратило в руины турецкие города и унесло тысячи жизней, вызвало ужас и панику не только у местных жителей, но и у тех, кто находится от них за тысячи километров. Люди со всего мира ищут способы помочь пострадавшим в Турции и Сирии, в том числе материально. Только вот не все преследуют благие цели, есть и те, кто не прочь нажиться на трагедии.

В Сети массово появляются объявления о сборе средств для пострадавших, за которыми на самом деле скрываются самые обычные мошенники. Как пишут турецкие СМИ, местные правоохранители задержали уже семь человек, собиравших деньги якобы на помощь пострадавшим от ЧП. Еще одного уже удалось арестовать. Также было выявлено 16 сайтов и 4 аккаунта в соцсетях, где аферисты пытались нажиться на трагедии. Вместе с экспертами KP.RU разбиралась, как мошенники зарабатывают на массовых происшествиях.

Пока одни собирают гуманитарную помощь, другие пытаются на этом нажиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВСПЛЕСК МОШЕННИЧЕСКИХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Для тех, кто находится в России и хочет помочь пострадавшим в землетрясении! Можете отправить мне сколько хотите денег, а дальше я на вашу сумму отправлю СМС по 20 лир, которые пойдут на помощь жертвам», - такие и подобные объявления активно распространяются сейчас в социальных сетях.

Деньги просят как конкретным людям, прикрепляя их фотографии, так и в общем «жертвам», «пострадавшим». Убедиться в подлинности таких объявлений практически невозможно, но значит ли это, что за ними стоят именно мошенники?

- Сейчас действительно выросло количество мошеннических объявлений. Стоит отметить, что оно в такие моменты растет всегда – будь то несчастный случай, землетрясение или иная чрезвычайная ситуация. Злоумышленников это тянет, как магнит. Они создают мошеннические сайты и объявления с единственной целью – собрать как можно больше денег с населения, - отмечает в разговоре с KP.RU эксперт Лиги безопасного Интернета Денис Ермаков.

Резонансный инфоповод для аферистов – это лишь возможность в очередной раз сыграть на человеческих чувствах и заманить доверчивых людей в свою ловушку, а значит и заработать.

Десятки тысяч людей остались без крыши над головой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это происходит после каждой трагедии – катаклизмы, теракты - или даже после громких каких-то объявлений в государстве, в которых люди не до конца разбираются. Тут появляются мошенники, которые предлагают какую-то услугу, иногда еще и прикрываясь тем, что делают это «по заказу государства», - делится президент ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

РОССИЯНЕ БОЛЬШЕ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ

Только вот после начала СВО россияне резко стали мошенникам неинтересны. Просто потому, что с введением санкций выманить деньги заграницу стало в разы сложнее – наши карты нынче не принимают в большинстве стран.

- Это резко снизило потенциальную аудиторию мошенников. До этого деньги, как уже зафиксировано многими, часто утекали к мошенникам за границу, в частности, на Украину. К примеру, практически сошел на нет шквал звонков от псевдосотрудников банков, то есть, случаи подобного мошенничества сократились буквально в сотни раз, - уверяет Денис Ермаков.

Сейчас спасатели продолжают разгребать завалы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трагедия в Турции стала для них "глотком свежего воздуха", который они начали поглощать с невиданной силой. Впрочем, сама схема, по которой выманиваются деньги, всем уже давно знакома. Первое место, где можно наткнуться на мошенников – это соцсети. Именно там и размещаются объявления. Часто они скрываются даже не под видом обычных постов, а в виде рекламы, которая баннерами всплывает в ленте у пользователей.

- Чтобы обманывать людей мошенники даже используют различные рекламные сети. В рекламе они хорошо себя чувствуют. Например, это могут быть баннеры, что «вам полагаются выплаты». Российские соцсети тщательно за этим следят, чтобы этого нет, а вот про иностранные этого не скажешь. Такая же реклама может встречаться и на пиратских сайтах, - отмечает Владимир Зыков.

КЛОН ИЛИ ОРИГИНАЛ?

Совсем другое дело – это не просто фейковые объявления, а целые фейковые сайты. Аферисты создают, к примеру, клоны сайтов благотворительных организаций, куда пользователи потом по ошибке отправляют деньги.

Даже у организации AFAD в сети успели появиться клоны ФОТО: соцсети

Так, после землетрясения в Турции на просторах Интернета появился клон сайта организации AFAD, которая специализируется на помощи в борьбе с последствиями катаклизмов. Их волонтеры сейчас занимаются разбором завалов в Турции, а в это время все больше пользователей натыкаются на фейковый сайт. Отличить его внешне практически невозможно. В доменном имени же допущена одна ошибка. При этом бороться с «клонами» куда сложнее.

- В порядке саморегулирования клон сайта может быть заблокирован только по обращению правообладателя, владельца законной страницы. В других случаях наличие таких клонов выявляется правоохранительными органами в результате мониторинга сети интернет, - рассказал KP.RU координатор центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

Если кругом сплошной обман, то кому же доверять? «Лучше никому!», - хором говорят эксперты. Но если все-таки очень хочется оказать помощь людям из объявления или благотворительным организациям, то лучше набрать его название в поисковике и найти официальные контакты, чтобы убедиться в существовании сбора и правильности реквизитов для перевода.

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