«Занимался самолечением, иммунитета не было»: Врачи объяснили, почему пневмония довела Костомарова до ампутации

Пока спортсмен находился в медицинской коме, у него стал развиваться некроз конечностей, началась гангрена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В начале января фигурист Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. Медики говорят, что состояние олимпийского чемпиона было тяжелым, поэтому его сначала подключили к ИВЛ, а потом, когда не помогло, к ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности).

Пока спортсмен находился в медицинской коме, у него стал развиваться некроз конечностей, началась гангрена.

Чтобы спасти жизнь чемпиона, врачи ампутировали ему обе стопы. Подобные проблемы возникли и с руками Костомарова.

Медики до последнего пытались спасти кисти чемпиона однако источник в медицинских кругах заявил KP.RU , что Роману пришлось оперировать обе кисти.

Близкие спортсмена не подтверждают эту печальную новость. Мама Костомарова заявила журналистам, мол, сейчас много слухов о состоянии ее сына.

Но источник KP.RU говорит, что операции были.

-На прошлой неделе Роману удалили несколько пальцев на обеих руках, -говорит один из знакомых спортсмена.-Другие наши знакомые рассказывают, что и кисти не удалось спасти. В любом случае состояние Романа сейчас тяжелое, мы все за него молимся.

Врачи же объяснили KP.RU , почему пневмония довела спортсмена до таких тяжелых последствий.

-В больницу его привезли с температурой 40. Он сказал, что несколько дней занимался самолечением,-говорит источник в медицинских кругах.-А параллельно ещё, больной катался на ледовых шоу. Все его отговаривали, мол, отлежись, но он говорил, что надо зарабатывать. Главная беда в том, что когда началось лечение в клинике, иммунитета у Костомарова практически не было. Состояние его ухудшалось с каждым днем. Сейчас все надеяться, что некроз тканей остановится и Роману станет лучше.

«КП» желает Роману Костомарову здоровья!