Олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в реанимацию

Роман Костомаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах на льду Роман Костомаров госпитализирован в реанимацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова серебряного призера Олимпиады-2002 Ильи Авербуха во вторник, 10 января 2023 года.

"Роман в реанимации, сегодня увезли ночью, - уточнил Авербух. - Предварительный диагноз - пневмония".

Напомним, фигурист Роман Костомаров выступал в танцевальной паре с Татьяной Навкой. Вместе с ней он завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2006 года в Турине, также дважды выигрывал мировое первенство и трижды — чемпионат Европы.

Как ранее писал сайт KP.RU, незадолго до этого Народный артист России Иван Краско был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга. У него диагностирован инсульт. Его состояние оценивается как стабильное.

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