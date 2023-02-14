Пуговка снимается в продолжении сериала «Папины дочки»: «Это возможность вспомнить детство!»

Фото — СТС/START

В Москве снимают продолжение известного сериала СТС «Папины дочки». Сегодня стало известно, что юная артистка, сыгравшая Пуговку также присоединиться к команде сериала. Актеры встретились на площадке после перерыва длиной 10 лет.

Пуговку сыграла Катя Старшова. Ей сейчас 21 год, Екатерина получает фармацевтическое образование, а также катается в ледовых шоу. У Старшовой среди достижений - золото чемпионата мира среди балетов на льду. Пресс-служба СТС цитирует Екатерину Старшову: «До последнего не была уверена, что смогу принять участие, потому что живу не в России и часто на гастролях с ледовым шоу. Но в итоге все получилось. Для меня это полезный опыт, интересный эксперимент и возможность вспомнить детство. В новом сезоне Пуговки будет немного, но думаю, что зрителям куда интереснее будет наблюдать за основными персонажами и переживать вместе с ними их историю. Пуговка скорее станет отсылкой к старым сезонам, поводом поностальгировать».

Фото — СТС/START

По сюжету новых серий «Папиных дочек» многодетным отцом будет Веник (играет актер Филипп Бледный). Его жена Даша (актрисы Анастасии Сиваевой не будет) сбежала из дома, оставив супругу Венику прощальное письменное послание, обручальное кольцо и четырех дочерей. Вениамин повторит путь Васнецова-старшего (Андрей Леонов) – будет учиться быть для дочек одновременно мамой, папой и другом. А помогут многодетному отцу - родственники и друзья семьи. Появится и любимица публики - легендарная секретарша Сергея Васнецова Тамара Кожемятько. Тамару играет актриса Татьяна Орлова: «Когда мне предложили сниматься в продолжении, сразу ответила: «Буду!» Представила, что это может быть очень круто. Тем более тогда у нас был открытый финал». Татьяна вспоминает как на таможне пограничник проверил паспорт и поблагодарили за детство: «Спасибо вам за мое детство! - Эту фразу я часто слышу от двадцатилетних. Понимаю, что в свое время каждое утро перед школой они включали «Папиных дочек».

Скоро будем включать новые серии перед работой. В ролях будут: Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Екатерина Старшова, Татьяна Орлова, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова, Анна Димова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Алексей Демидов и другие актеры. Запланировано 20 серий по 24 минуты.

Ранее в эфир СТС вышло 20 сезонов и 410 серий «Папиных дочек».