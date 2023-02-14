ВКонтакте развивает доверительную цифровую среду: в соцсети появилась возможность подтвердить данные аккаунта

Пользователи смогут подтвердить данные своего аккаунта VK ID и получить специальную галочку в профиле ВКонтакте. Функция является опциональной — пользователи могут пройти подтверждение по своему желанию. Инструмент поможет собеседникам быть уверенными в том, что владелец профиля указал настоящее имя и за ним стоит реальный человек. Это способствует поддержке комфортного пространства для общения, развитию персонального бренда, помогает пользователям формировать доверительный круг общения. Новая возможность станет особенно актуальной для владельцев сообществ и представителей бизнеса.

Опция подтверждения аккаунта появится в личном кабинете VK ID. После того как пользователь подтвердит одним из доступных способов, что указал настоящие личные данные, в его профиле ВКонтакте появится специальная отметка в виде серой галочки. Функция будет доступна с сегодняшнего дня всем пользователям веб-версии ВКонтакте, а на мобильных клиентах — при обновлении приложения.

Вместе с режимом «Личное пространство», который позволяет оградиться от нежелательного внимания, и специальными предупреждениями в VK Мессенджере о подозрительных собеседниках новая функция призвана поддерживать ВКонтакте безопасную, комфортную и доверительную цифровую среду.

Пресс-служба ВКонтакте:

«Мы продолжаем развивать инструменты, которые помогают делать ВКонтакте и все наши продукты безопасными и комфортными. Наша главная цель — обеспечить пользователям позитивный опыт взаимодействия с нашими продуктами, адаптируясь как к их пожеланиям, так и к тенденциям развития рынка. Подтверждение профиля с помощью сервисов наших партнёров предоставит пользователям удобный инструмент для формирования и поддержки личного бренда, позволит обеспечить рост доверия аудитории к владельцу профиля, положительно влияя на цифровую культуру в целом».

Подтверждение данных аккаунта доступно в личном кабинете VK ID.Пользователи могут выбрать, с помощью какого из сервисов подтвердить свои данные VK ID: на данный момент это можно сделать через Тинькофф ID и Госуслуги. В будущем пройти подтверждение и получить специальную отметку для профиля можно будет и с помощью других платформ. Персональные данные пользователей ВКонтакте защищены и не передаются в сервисы, через которые происходит подтверждение.

VK ID — единый аккаунт для входа в сервисы экосистемы VK и партнёров. С его помощью можно зарегистрироваться один раз и не запоминать отдельные логины и пароли для каждого нового приложения. VK ID повышает уровень безопасности пользователя — он даёт возможность подключить двухфакторную аутентификацию, контролировать все входы в аккаунт с разных устройств и приложений, а также предлагает индивидуальные рекомендации по защите аккаунта.