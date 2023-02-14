Россияне предложили свои меры для повышения рождаемости в стране

Почти 40% опрошенных россиян считают, что многодетным семьям следует предоставлять просторное жилье Фото: Shutterstock

В Общественной палате РФ предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов. Согласно инициативе, за каждого ребенка пенсионный возраст будут понижать на один год. Общественники полагают, что в стране уже немало мер поощрения многодетных мам, а вот многодетные отцы подобных привилегий не имеют, и даже капитал в стране есть материнский, а отцовского нет. В связи с этим сайт KP.RU провел опрос и узнал, каких мер не хватает в стране для поощрения многодетных отцов.

Как оказалось, 37% россиян считают, что поощрять нужно не матерей или отцов отдельно, а всю семью. И помощь должна быть ощутимой – все многодетные семьи должны получать просторное жилье. Тогда демографическая обстановка в стране, наверняка, наладится, отмечают респонденты.

22% говорят, что в многодетной семье главным добытчиком, как правило, остается отец, поэтому в качестве стимула заводить больше детей мужчинам нужно назначить доплаты к зарплате за каждого ребенка.

«Правильно, отцы тоже должны иметь льготы и преференции, но только те, которые не бросили свои семьи, а остаются добытчиками», - говорит участник опроса.

Еще 17% уверены, что пары начнут рожать больше, если многодетным семьям начнут дарить путевки в санаторий для всей семьи. А вот 16% считают справедливым выплачивать многодетным отцам повышенные пенсии.

14% считают, что отцов в стране надо наделить такими же правами, как и матерей и назначить им отцовский капитал.

По 9% опрошенных проголосовали за дополнительные отпуска для многодетных отцов и за предоставление им автомобилей.

5% россиян считают, что в честь рождения очередного ребенка мужчинам нужно хотя бы давать премии.

А вот треть опрошенных считают, что за рождаемость в стране, в первую очередь, все-таки отвечают женщины, именно они сидят с грудничками, они чаще воспитывают малышей, и часто это делают в одиночку, поэтому поощрять в первую очередь нужно все-таки их, а не мужчин.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 3,6 тысячи человек.