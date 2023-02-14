В Общественной палате РФ предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов Фото: REUTERS

Общественная палата (ОП) России предложила снизить пенсионный возраст для отцов трех и более детей. С соответствующей инициативой ОП обратилась в правительство страны.

По информации «Известий», пенсионный возраст для многодетных семей предлагается снизить на год за каждого ребенка. В этой же инициативе предложено продлить до 2030 года действие закона о помощи многодетным семьям в погашении ипотеки и расширить использование материнского капитала для многодетных семей.

По мнению авторов предложения, осуществление этих инициатив будет иметь эффект, сопоставимый с введением программы маткапитала и поспособствует рождению 1,6 миллиона детей. Отмечается, что в Государственной думе заявили о готовности поддержать эти предложения. Реализация инициатив оценивается в 250-300 миллиардов рублей в год.

Напомним, ранее в правительство был направлен законопроект о снижении пенсионного возраста в новых регионах России.