Легендарный командир спецназа Сергей Богатырев: Мы стоим за Родину не где-то далеко, а на русской земле. Значит, правда за нами

Командир отряда спецназа майор Сергей Богатырев, позывной «Бармалей». Говорят, раньше у него борода была длиннее... Фото: Александр КОЦ

- Гляди, это «Бармалей», про которого ты писал, - кивнул в сторону офицера мой знакомый. - Легенда!

Видео его награждения Министерство обороны выложило в разгар интернет-баталий, в ходе которых в резких и не очень выражениях обсуждалась инициатива отдельных штабных командиров по приведению бойцов на передовой к уставному виду. Кому-то показалось, что бороды, которые отпускают в окопах, мешают выполнению боевых задач. А значит подлежат тотальному выбриванию. Однако, небольшой ролик, на котором министр обороны вешает на бородатого майора орден Александра Невского, поставил точку в этих баталиях. Я еще написал тогда в Телеграме, мол, если уж глава оборонного ведомства награждает офицера с растительностью на лице, то и в зоне боевых действий запрещать ее политически незрело.

В общем, за последнюю неделю, что я провел в лесах Сватовского рубежа, ни одной жалобы на принуждение к бритью я от бородатых мужиков не услышал. Зато знакомые рассказали мне про того самого майора, который оказался командиром отряда спецназа Сергеем Богатыревым, позывной «Бармалей». Говорят, раньше у него борода была длиннее.

Многократный участник «скачек» - это внутренние игры спецподразделений со всей страны. Победив в очередном состязании, был назначен командиром роты. СВО начинал на Черниговщине, где получил свое первое ранение, отказался от длительного лечения и реабилитации и, едва встав на ноги, вернулся к своим бойцам. Участвовал в освобождении Ямполовки, Торского, Ямполя.

Во время переправы через Северский Донец в прошлом году со своим отрядом попал под артиллерийский огонь, снова был ранен, но вытащил на себе замкомроты, вывел весь отряд, не оставив ни раненых, ни тех, кого могли бы взять в плен.

Потом бои в Тошковке, Лисичанске, третье ранение… И снова побег из медсанчасти в родную роту: «У меня там … человек. Как я их брошу?» После награждения министром он оказался на передовой уже спустя сутки.

И вот он передо мной, на одном из участков Сватовского рубежа, былинный богатырь с окладистой бородой и добрыми глазами. Даже фамилия у него под стать. Только что выбрались с ним с передка, и я решил расспросить, как становятся настоящими спецназовцами.

- Военным, конечно, с детства мечтал стать? - сразу переходим мы на «ты» - обстановка располагает, когда вместе попадаешь под 120-миллиметровые мины.

- Не поверишь, но, как говорила моя мама, еще на горшок ходил, играл в солдатиков и всё хотел стать военным. И вот в этом году - 33 годика, как хотел стать офицером, так и вышло. В суворовском отучился, потом в военном училище и стал.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и майор Сергей Богатырев во время награждения. Кадр из видео Минобороны России

- У тебя было понимание или предчувствие, что рано или поздно тебе придется воевать по-настоящему?

- Нельзя, наверное, так говорить, но я даже больше скажу: я хотел. Армия, которая периодически не ведет военные действия, деградирует. Да, потери есть, да, проблемы, ошибки, но выигрывает тот, кто первым ошибки эти исправит.

- У тебя была Сирия, сейчас СВО. Есть ощущение, что это тот конфликт, к которому ты себя готовил?

- Да, наверное… Это, давайте будем честными, после Великой Отечественной самый большой конфликт. Люди, которые и Афган проходили, и Чечню, они говорят: это совершенно другое. То, что у нас всегда останется в памяти.

- Как ты себя сам мотивируешь?

- Допустим, ты подросток. Если ты будешь во дворе себя разрешать всем обижать, тебя раздавят… Пока ты не оскалишься, так сказать, не дашь в жбан кому-нибудь. Поэтому лично я даже рад, что принято такое решение. Потому что, ну, сколько могло это продолжаться?

- Я для себя как объясняю. На февраль прошлого года, была сформирована наступательная группировка ВСУ на Донбасс, и Донбасс бы они смяли.

- Я даже уверен в этом.

- А дальше на кураже они пошли бы на Крым. И сейчас бы мы получили бои на полуострове. То есть мы сыграли на опережение...

- Именно. Если ты знаешь, что тебе сейчас дадут по зубам, - ударь первым. Кто первый ударит, за тем и будет инициатива. Так и тут. Да все это понимали. Теперь же и в Киеве, и на Западе все признают, что просто тянули время, готовились.

Сергей Богатырев о российской СВО: "Если ты знаешь, что тебе сейчас дадут по зубам, - ударь первым. Кто первый ударит, за тем и будет инициатива. Так и тут". Фото: Александр КОЦ

- Хорошо готовились? Как оцениваешь противника?

- Честно? Я противника уважаю. Правда. Да, у них тоже есть проблемы, как и у всех. Но они реально готовились воевать с русскими. А мы, к сожалению, наверное, все-таки не готовились именно с ними воевать... При этом мы понимаем, что всем там управляют не ВСУ. У них весь кадровый состав армии уже повыбивало. Мобилизованные все. Сколько сталкивались, пленные были, спрашиваем: «Ну, чему тебя в Англии научили?» А он, кроме «там меньше платили», больше ничего сказать не может. Чему англичане могут научить? Да, они хитрые, я согласен, всем везде и всегда заправляют, подначивают. А воевать-то, где они воевали? Есть народы воины, а есть…

- Украинцы – воины?

- К сожалению, да. Мы один народ, как бы там они себя ни называли. Я встречал достойных воинов. Когда бились с десантниками, когда в плен их уже взяли, раненых. Спрашиваешь: почему ты вчера не ушел, вас же тут столько положили? Ответ простой: «А ты бы ушел?» И сказать-то нечего. Но, как говорил мне один батюшка, Бог на нашей стороне. Поэтому победим, тут без вариантов. У меня патриотическим воспитанием занималась бабушка. До сих пор жива, 94 года. И она мне с пеленок заложила, что нацисты – враги. Я ждал, когда наступит момент, когда надо будет защищать Родину. И сейчас мы это делаем. Не где-то там, далеко, а здесь, вот она - русская земля. Русские люди здесь такие же. Обидно только, что и воевать приходится зачастую с такими же русскими…

- Может, поэтому продвижение идет медленно?

- Некоторые говорят: почему 300 тысяч мобилизовали и не попёрли? Это шапкозакидательство. Чей-то муж просто так ляжет за взятие какого-то опорника? Жене это зачем? Она хочет, чтобы он вернулся живой. Поэтому главное для командира – выполнить задачу с наименьшими потерями. Ничего нет дороже человеческой жизни. Ее надо беречь, постепенно выбивая противника.

- Как наши мобилизованные себя ведут?

- У танкистов из полка, с которым мы взаимодействуем, реально стальные шары в штанах. Прям красавчики. В пехоте — есть подразделения, где мобилизованные даже лучше, чем контрактники. Опять же, главное, наличие командиров взвода, роты, батальона. Если командир - нормальный мужик, даже если он не воевал раньше никогда, у них все будет нормально.

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