Чернобыльская АЭС с ее повышенным радиоактивным фоном могла быть идеальным полигоном и источником сырья для тайных опытов по созданию запрещенного оружия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что угроза применения «грязной бомбы» со стороны Вооруженных сил Украины вполне реальна, а в Минобороны РФ подчеркнули, что такая провокация готовится, чтобы обвинить нашу страну в использовании оружия массового поражения.

Но что такое «грязная бомба» и откуда она у Киева? Разбираемся вместе со специалистами.

Чернобыль как испытательный полигон

Эксперты предполагают, что тайные украинские разработки по изготовлению оружия массового поражения могли вестись на закрытой Чернобыльской АЭС под прикрытием повышенного после аварии 1986 года радиоактивного фона. Не исключено, что Чернобыль был одной из тех, как выразилась пресс-атташе МИД РФ Мария Захарова, «лакун» дьявольского плана.

- Безусловно, Чернобыльская АЭС представляет объект повышенного внимания, - сказал «КП» Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в отставке. - Любая атомная электростанция имеет много так называемых грязных отходов, которые нужно утилизировать в очень осторожном порядке.

На Чернобыльской станции колоссальное количество таких отходов, а время их полураспада от 50 до 100 лет. Грубо говоря, если эти отходы взять и распылить, то получим участок заражения. Речь идет о создании так называемой грязной бомбы. Это не та, которая взрывается и наносит ущерб инфраструктуре, уничтожает здания и сооружения. Это не обязательно бомба в прямом смысле слова. Скорее имеем в виду радиологическое рассеивающее устройство - некий боеприпас, к которому добавили радиоактивные вещества, способные вызывать заражение местности и людей.

В 40 километрах от Чернобыльской АЭС возник город Славутич, соединенный электричкой со станцией (вокзал на фото обведен). Да и сам город атомщиков напичкан секретными лабораториями. Фото: wikimedia.org

Примечательно, что с 2014 года работы лабораторий Чернобыльской станции финансировало минобороны США. Если поверить, что все велось с чисто научной целью, то почему минобороны?

- Распылять радиоактивные вещества, например, с дрона - это неэффективно с точки зрения убийства, - высказал «КП» свое мнение физик-ядерщик Андрей Попеко, заместитель директора лаборатории ядерных реакций имени Флерова. - А вот вызвать панику - да, это тоже страшная вещь. Радиофобия в мире очень сильна, у людей ум за разум заходит при слове «радиация». Так что так называемое грязное оружие как некое взрывчатое устройство с добавлением радиоактивных отходов - не столько опасно для жизни, сколько порождает радиофобию.

- Применение «грязной бомбы» в населенном пункте породит, скорее всего, колоссальную панику со всеми вытекающими, - поясняет «КП» Александр Уваров, специалист по атомной энергетике. - К сожалению, практически нет проблемы сделать такой боеприпас.

- Но кто этим будет заниматься?

- Только не ядерные державы, это им не надо, - отвечает Андрей Кошкин, военный эксперт, член Ассоциации военных политологов. - А вот Украина - да, ей надо. В этом направлении она и работает. И не ограничилась для создания «грязной бомбы» радиоактивными отходами. Есть сведения, что плутоний Украине доставила Америка для начальных экспериментов секретного ядерного проекта по изготовлению оружия. Удивительно, ничего не боятся. Сейчас, чтобы затянуть конфликт, США, похоже, готовы не только плутоний дать, чтобы было какое-нибудь супероружие и оно могло бы решить исход специальной военной операции. По моим сведениям, Украина в зоне отчуждения Чернобыля занималась втихушку разработкой ядерного оружия с применением радиоактивных элементов. Повышенный радиационный фон служил маскировкой.

Еще во времена Советского Союза в Харьковском физико-технологическом институте велись активные опыты на исследовательском реакторе. Он действует и сейчас. Фото: Сергей МЕТЕЛИЦА/ТАСС

Вообще, по словам Андрея Кошкина, прежде были обозначены три точки, которые участвовали в проекте. Это Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле, Харьковский физико-технологический институт и Львовский институт физики конденсированных систем. В частности, в Чернобыле велись конструкторские разработки. С началом спецоперации украинцы все это спешно приводили в негодность, заметали следы. Документацию в компьютерных базах успели перебросить на другую АЭС, предположительно Южно-Украинскую под Николаевом. А более серьезные исследования, как оказалось, проходили в Харькове.

Зеленский рвется в «атомный клуб»

В феврале на конференции по безопасности в Мюнхене Зеленский почти открыто грозился покончить с безъядерным статусом Украины. Фото: Getty Images

Украина - неядерная страна и не имела права разрабатывать атомные программы. Но она этим занималась.

Косвенно это подтвердил Зеленский. На конференции по безопасности в Мюнхене в феврале этого года он заявил: «Если не будет гарантий безопасности Украины, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение». Иными словами, украинский президент сообщил о стремлении отказаться от безъядерного статуса.

На эти слова Зеленского Владимир Путин отреагировал прямо и жестко: «Украина еще с советских времен обладает достаточно широкими ядерными компетенциями, там несколько ядерных блоков и ядерная промышленность развита достаточно широко и хорошо. Там не хватает только одного, систем обогащения урана. Это вопрос техники. В чем угроза для нас? В том, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине для нас означает стратегическую угрозу. Потому что от 110 можно поднять дальность (полета) до 300, до 500, и Москва будет в зоне поражения. Для нас это стратегическая угроза. И мы самым серьезным образом должны и будем к этому относиться».

Собственно говоря, такая угроза и была одной из самых серьезных причин начать специальную военную операцию.

«Они хотят нас шантажировать»

- Но если плутоний Украине Америка завезла - это же и есть, по сути, оружие?

- Еще не полноценное оружие, - поясняет Андрей Кошкин. - Есть цикл мирного атома. Украина им обладает, у них несколько АЭС. А есть цикл боевой - то есть ядерное оружие. Этим Украина пока не обладает, но стремится освоить и уже была на пороге к нему. Сначала думали только о «грязной бомбе» - начинении боеголовок ракет радиоактивными отходами, а затем актуализировали вопрос до создания полного цикла разработки и производства ядерных зарядов. И кто знает, до чего дошли в этом... Украина для чего все это хочет? Чтобы шантажировать Россию. Мол, «мы вам запустим, вам прилетит»… Украинская армия, мы видим, очень серьезно обработана идеологически, психологически, информационно. Ее накачали и вооружением очень серьезно, не один год занимались тем, что готовились к ведению боевых действий против России.

Могут ли там создать настоящее атомное оружие?

На «Южмашзаводе» в Днепропетровске ракетные технологии сохранились с советских времен. Фото: Sergey Pashchenko/AP/EAST NEWS

- Чистая бомба ядерная - на самом деле хай-тек, высокие технологии. Сделать это может лишь государство, и то не каждое, - заявил «КП» эксперт Александр Уваров. - Могу заверить: у Украины есть возможность сделать ядерное оружие. Но занимались ли они этим? Такие сведения есть...

По некоторым данным, украинцы планировали обогащать уран, чтобы делать оружие.

- Из отработавшего топлива технически можно выделять плутоний для создания оружия, - сказал физик-ядерщик Андрей Попеко. - На той же Чернобыльской АЭС очень много отработавшего топлива и, соответственно, можно выделить достаточное количество плутония. Но дело в том, что это гигантский завод, понимаете. Его невозможно скрыть. А вот то, что готовили «грязную бомбу» - наверняка.

А еще - средства доставки

Но мало изготовить бомбу - ее еще надо доставить к месту взрыва. Конечно, можно использовать дрон, но дрон маломощен, большой заряд не поднимет. Другое дело - ракеты.

- Примечательно, что, по сообщению «Интерфакса», украинские предприятия «Южмашзавод» и КБ «Южное» в Днепропетровске (сейчас Днепр. - Ред.) договорились с Турцией о разработке мобильного комплекса, оснащенного твердотопливной баллистической ракетой дальностью до 1500 км. Разработка другого ракетного комплекса шла уже на средства Саудовской Аравии. Для испытаний выбрали ракетный полигон «Алибей» в Одесской области, - говорит военный эксперт Андрей Кошкин. - Да и сами могут поработать над самыми обыкновенными носителями, например, ракетными комплексами «Точка-У», тот же «Южмаш», то есть увеличить расстояние доставки «заряда» вплоть до наших городов - в принципе это все реально.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Горняки Восточного ГОКа в Желтых Водах - этому предприятию Зеленский поручил работы по созданию «грязной бомбы» - ежегодно добывают и отправляют на обогащение тысячи тонн урановой руды. Фото: wikimedia.org

Министр обороны России Сергей Шойгу в один день провел телефонные переговоры сразу с четырьмя главами оборонных ведомств стран - членов НАТО - США, Франции, Великобритании и Турции и предупредил о возможных провокациях Украины по использованию «грязной бомбы». Среди адресов, где такое оружие готовится, были названы в том числе добывающий и обогащающий уран Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах (Днепропетровская область) и Киевский институт ядерных исследований, которым Зеленский непосредственно поручил изготовить «грязную бомбу».

Как и следовало ожидать, предупреждение Шойгу было названо «недостоверным», что и понятно: кому хочется признаваться в соучастии в преступлении…

КСТАТИ

«Изучали влияние радиации на славян»

- Поговаривают, что в украинских лабораториях опыты над людьми проводились. Допускаю, что, может быть, какой-нибудь там «доктор Менгеле» вел исследования над человеком, - рассказывает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. - Но мы с вами должны понимать, что у нас все исследования, особенно связанные со здоровьем человека, проводятся над людьми. Представьте себе, человек, облученный или получивший определенную дозу облучения, он же является, по сути, тоже подопытным. Когда следят за его здоровьем, делают какие-то анализы, замеры, следят за развитием тех или иных процессов в организме - это тоже можно назвать опытами над людьми. Изучают и смотрят, как происходят процессы, как они меняются под воздействием препаратов, условий и т. д. Вполне возможно, что акцент в изучении делался на славян. Такая тенденция, уклон действительно есть. Сколько-то лет назад мы обнаружили, что большое количество биологического материала разных этносов отправляется в США на исследования. При каких-то заболеваниях у нас не было возможности провести исследования выработки метода лечения. И биоматериал, как правило, отправлялся за границу. И вдруг американцы стали структурировать биологический материал разных этносов, выделив отдельно славян. Для чего? У каждого этноса есть определенные особенности. Если нормальный человек может получить рак кожи от солнечной радиации, то африканцам хоть бы что. И эта тема нас волнует, потому что вопрос: в каких целях можно использовать эти исследования по биологической и иной структуре представителей разных национальностей? А почему бы не подумать, как на этот этнос можно влиять исходя из его слабых сторон, уязвимости? И то, что изучался, в частности, славянский этнос, тоже вызывает определенную тревогу. Ученые могут сделать какие-то выводы, но опять же они могут быть как с точки зрения обеспечения безопасности человека, так и нанесения ему максимального урона. Это все опять-таки «двойное назначение».