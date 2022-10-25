Песков назвал непозволительным подход США к возможному применению Украиной "грязной бомбы" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле считают непозволительным и несерьезным недоверие Соединенных Штатов и их подход к предупреждениям России о возможности применения Украиной «грязной бомбы». Такое заявление во вторник, 25 октября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это подход далекий от серьезности, это подход, который, я бы сказал, непозволителен на фоне серьёзности той опасности, о которой мы говорим. Оставляем это, что называется, на совести этих телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями- заявил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее Госдепартамент США заявил о том, что Вашингтон, а также Лондон и Париж не верят предупреждению министра обороны РФ Сергея Шойгу об угрозе применения Киевом «грязной бомбы».

Как писал сайт KP.RU, накануне, 23 октября, появилось сообщение о том, что Украина готовит провокацию, которую собирается провести на украинской территории, используя маломощный ядерный боеприпас или так называемую «грязную бомбу». Уточнялось, что целью такой провокации является обвинение Москвы в применении этого оружие массового уничтожения, а позже запуск мощной антироссийской кампании.