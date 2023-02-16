Сколько зарабатывает писатель: роемся в кармане у современных классиков

Точных писательских заработков никто не скажет. Это страшная тайна. Фото: Shutterstock

«Кондуктору, пишущему стихи, живется лучше, чем стихотворцу, не служащему в кондукторах». Чеховская мудрость, сказанная сто с лишним лет назад, не теряет актуальности и сегодня. Все писатели вечно ноют, что на писательские заработки не проживешь, если ты, конечно, не пресловутая Дарья Донцова.

А на какие шиши тогда существуют известные авторы?

Как Кристина

Недавно в издательстве «Бомбора» представили первый киносериал о книгах. Главная героиня - журналистка Кристина - планирует стать писательницей и относит в издательство свою рукопись.

На вопрос, сколько получит Кристина, если ее роман придется по вкусу, главный редактор «Бомборы» Рамиль Фасхутдинов ответил: «Примерно 5 - 7 процентов от розничной цены книги».

Учитывая, что тиражи нынче совсем небольшие, нетрудно подсчитать, что за роман объемом 4 - 6 авторских листов (один авторский лист - 40 000 печатных знаков, включая знаки препинания, цифры и пробелы между словами, или 700 строк стихотворного текста. - Ред.) автор получит от 20 до 40 тысяч рублей. Да к тому же обычно издательство покупает еще и исключительные права. Это значит, что 5 - 7 лет вы не будете хозяином своего же творения...

Тяжелый хлеб

Точных писательских заработков никто не скажет. Это страшная тайна.

- Есть категория авторов, которые вышли в дамки, - говорит Олег Фочкин (автор исторических путеводителей). - Это 10 - 15 писателей, им платят хорошие деньги, зная, что тираж быстро разойдется. Для остальных деньги за книгу могут быть в лучшем случае подспорьем.

Сколько заплатят автору, определяется договором. В каждом издательстве он свой. Основных типов договора два. Либо писатель получает фиксированный гонорар за книгу, либо роялти - процент с продаж. Причем роялти авторы (по крайней мере художественной литературы) дружно ненавидят. Проверить продажи у нас практически невозможно.

- Все мои столкновения с роялти заканчивались печальными 10 тысячами рублей, - признается детская писательница Вилена Бардачева.

На гонорарной основе можно получить намного больше. По слухам, довольно щедро авторам художественной прозы платило издательство Елены Шубиной. Мол, в лучшие времена гонорар доходил до 100 тысяч рублей за книгу, но потом снизился из-за высокой конкуренции.

Примерно 100 тысяч рублей получает и автор издательства «Молодая гвардия» за книгу в серии ЖЗЛ.

Но книга книге рознь. Понятно, что именитые авторы, например, Захар Прилепин, зарабатывают больше.

Хороший ход - работать под премии. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Одни женщины

Писатели мрачно шутят: «Почему сегодня в авторах одни женщины? Потому что мужчина на такие гонорары не проживет». Так, Ольга Славникова («Легкая голова», «Прыжок в длину» и т. д.) на курсах писательского мастерства учит:

- Времена, когда писатель мог быть только писателем, миновали. Сегодня писатель должен иметь профессию в миру. А дальше - как учил Франкл (австрийский психиатр, психолог, философ), если есть «зачем», то оно преодолеет любое «как». То есть если хочешь о чем-то написать, то напишешь, невзирая на загруженность, плохие жилищные условия и маленькие гонорары.

Война литератур

Испокон веку существует война между «большой литературой» и литературой массовой. Считается, что авторы жанровой литературы зарабатывают больше из-за огромных тиражей.

Автор в жанре янг эдалт (книги, рассчитанные на молодежь) Антонина Крейн вполне может считаться успешной. Антонине нет и тридцати, но она уже популярна, а совокупные бумажные тиражи доходят до 70 тысяч экземпляров (нормальный тираж среднестатистической книжки - 2000 экземпляров).

- Но писательские доходы не сравнимы со средними заработками на обычной работе, - признается Антонина. Она подсчитала, что на каждую книгу тратит в среднем год жизни. И, распрощавшись с иллюзиями, устроилась на работу журналистом.

Поиграть с читателем

По сути, книга становится рекламой писателя. Раскрученному автору могут заказать договорные книги, гонорар за которые достигает и 200 тысяч рублей. Так, некоторое время назад «Росатом» участвовал в проектах по популяризации профессии и приглашал писателей поработать на договорной основе.

Популярных авторов часто приглашают и на платные выступления.

Сегодня все чаще звучит мысль о том, что заработать можно не на бумажных, а на электронных книгах. Так, авторы массовой литературы неплохо получают на Литресе. Но для этого нужно выкладывать свое творчество регулярно.

- И не только творчество, - уточняет Вилена Бардачева. - Это могут быть файлы с любимой музыкой главного героя, куар-коды с локациями, которые посетил персонаж, карты, картинки...

При этом серьезные авторы оказываются в пролете. Как жаловалась одна писательница, за полгода продаж пяти книг на Литресе она сумела заработать всего 14 тысяч рублей.

ВЫХОД ЕСТЬ!

Премии

Хороший ход - работать под премии.

- Получить литературную премию не так сложно, - говорит Вилена Бардачева. - Зная, как устроена литературная премия и за какие заслуги выдается, вполне можно написать под нее произведение. Сумма награды обычно стартует от 300 тысяч рублей. Существует тренд: премируют новичков. Показательна история саратовской писательницы Елены Пономаревой, получившей в прошлом году премию имени Эдуарда Успенского. Елена издала книгу за свой счет, да еще подгоняла под объем, чтобы пройти по условиям конкурса, но в итоге все оказалось не напрасно.

Во взрослой литературе премироваться сложнее. Как говорил в одном из интервью писатель Шамиль Идиатуллин («Эра Водолея», «Тубагач»), нужно «натоптать поляну», регулярно появляться в списках. И тогда на третий-четвертый раз может повезти.

Раскрутка себя

Самореклама - двигатель продаж. Писатель должен иметь свою аудиторию, а еще уметь выступать. Мастером раскрутки является уже упомянутый Шамиль Идиатуллин. В свое время он умудрился сделать событие из книги «Бывшая Ленина», получившей негативную оценку от критика Галины Юзефович. Справедливо решив, что негативный отклик - тоже отклик, Идиатуллин устроил совместную встречу с критиком, обеспечив интерес к книге.

Отсюда понятно внимание редакторов к блогерам-миллионникам. Впрочем, и миллионники порой ворчат на книжных дельцов. Известная поэтесса Яна МКР, чей сборник стихов был издан одним крупным издательством, жаловалась на небольшой гонорар, не превосходящий сотни тысяч рублей.

- Выгоднее было бы издать книгу самой. Тогда бы я заработала миллион! - уверяет Яна.

Пик писательского везения - когда книгу экранизируют. В кино денег больше, а зарплаты сценаристов доходят до миллиона рублей в месяц. И умные авторы, подписывая договор, оставляют себе права на экранизации и перевод.

АРИФМЕТИКА

Кому хватает на хлеб с икрой

Если писатель не передал исключительные права издательству, а книга вдруг вышла на переиздание, таланту приплатят еще и за доптираж. Сколько - зависит от автора. У кого-то это 7 процентов от стоимости книги. У крутых классиков доходит и до тридцати.

Теперь нехитрая арифметика.

Учитывая, что роман «Лавр» Евгения Водолазкина вышел совокупным тиражом 200 тысяч экземпляров, умножаем тираж на стоимость книги и на процент. (Предполагаем, что у живого классика он будет не семь, а все двадцать.) Получим около 20 млн рублей, заработанных автором за десять лет.

Неплохо, если добавить к этому еще и премии «Ясная Поляна», «Большая книга» (в сумме порядка 5 млн).

Еще больше повезло Гузели Яхиной. Первый же ее роман «Зулейха открывает глаза» «выстрелил», и сегодня совокупный тираж книги - 600 тысяч экземпляров, а это тоже 30 млн в копилку. Опять-таки не считая того, что роман получил и «Ясную Поляну», и «Большую книгу», да еще был экранизирован.

Наряду с новыми «дамками» действуют авторы, сделавшие славу в 90-е. Писательница Александра Маринина в свое время пахала как проклятая, издавая по две книги в год. Говорят, целью Марининой было накопить на квартиру в Москве. После достижения желаемого активность писательницы резко снизилась.

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