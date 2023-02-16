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Общество16 февраля 2023 0:15

Сколько зарабатывает писатель: роемся в кармане у современных классиков

Авторы дружно воют, что на гонорары не проживешь. Так ли это, разбиралась «Комсомолка»
Сергей СЕЛЕДКИН
Сергей СЕЛЕДКИН
Точных писательских заработков никто не скажет. Это страшная тайна.

Точных писательских заработков никто не скажет. Это страшная тайна.

Фото: Shutterstock

«Кондуктору, пишущему стихи, живется лучше, чем стихотворцу, не служащему в кондукторах». Чеховская мудрость, сказанная сто с лишним лет назад, не теряет актуальности и сегодня. Все писатели вечно ноют, что на писательские заработки не проживешь, если ты, конечно, не пресловутая Дарья Донцова.

А на какие шиши тогда существуют известные авторы?

Как Кристина

Недавно в издательстве «Бомбора» представили первый киносериал о книгах. Главная героиня - журналистка Кристина - планирует стать писательницей и относит в издательство свою рукопись.

На вопрос, сколько получит Кристина, если ее роман придется по вкусу, главный редактор «Бомборы» Рамиль Фасхутдинов ответил: «Примерно 5 - 7 процентов от розничной цены книги».

Учитывая, что тиражи нынче совсем небольшие, нетрудно подсчитать, что за роман объемом 4 - 6 авторских листов (один авторский лист - 40 000 печатных знаков, включая знаки препинания, цифры и пробелы между словами, или 700 строк стихотворного текста. - Ред.) автор получит от 20 до 40 тысяч рублей. Да к тому же обычно издательство покупает еще и исключительные права. Это значит, что 5 - 7 лет вы не будете хозяином своего же творения...

Тяжелый хлеб

Точных писательских заработков никто не скажет. Это страшная тайна.

- Есть категория авторов, которые вышли в дамки, - говорит Олег Фочкин (автор исторических путеводителей). - Это 10 - 15 писателей, им платят хорошие деньги, зная, что тираж быстро разойдется. Для остальных деньги за книгу могут быть в лучшем случае подспорьем.

Сколько заплатят автору, определяется договором. В каждом издательстве он свой. Основных типов договора два. Либо писатель получает фиксированный гонорар за книгу, либо роялти - процент с продаж. Причем роялти авторы (по крайней мере художественной литературы) дружно ненавидят. Проверить продажи у нас практически невозможно.

- Все мои столкновения с роялти заканчивались печальными 10 тысячами рублей, - признается детская писательница Вилена Бардачева.

На гонорарной основе можно получить намного больше. По слухам, довольно щедро авторам художественной прозы платило издательство Елены Шубиной. Мол, в лучшие времена гонорар доходил до 100 тысяч рублей за книгу, но потом снизился из-за высокой конкуренции.

Примерно 100 тысяч рублей получает и автор издательства «Молодая гвардия» за книгу в серии ЖЗЛ.

Но книга книге рознь. Понятно, что именитые авторы, например, Захар Прилепин, зарабатывают больше.

Хороший ход - работать под премии.

Хороший ход - работать под премии.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Одни женщины

Писатели мрачно шутят: «Почему сегодня в авторах одни женщины? Потому что мужчина на такие гонорары не проживет». Так, Ольга Славникова («Легкая голова», «Прыжок в длину» и т. д.) на курсах писательского мастерства учит:

- Времена, когда писатель мог быть только писателем, миновали. Сегодня писатель должен иметь профессию в миру. А дальше - как учил Франкл (австрийский психиатр, психолог, философ), если есть «зачем», то оно преодолеет любое «как». То есть если хочешь о чем-то написать, то напишешь, невзирая на загруженность, плохие жилищные условия и маленькие гонорары.

Война литератур

Испокон веку существует война между «большой литературой» и литературой массовой. Считается, что авторы жанровой литературы зарабатывают больше из-за огромных тиражей.

Автор в жанре янг эдалт (книги, рассчитанные на молодежь) Антонина Крейн вполне может считаться успешной. Антонине нет и тридцати, но она уже популярна, а совокупные бумажные тиражи доходят до 70 тысяч экземпляров (нормальный тираж среднестатистической книжки - 2000 экземпляров).

- Но писательские доходы не сравнимы со средними заработками на обычной работе, - признается Антонина. Она подсчитала, что на каждую книгу тратит в среднем год жизни. И, распрощавшись с иллюзиями, устроилась на работу журналистом.

Поиграть с читателем

По сути, книга становится рекламой писателя. Раскрученному автору могут заказать договорные книги, гонорар за которые достигает и 200 тысяч рублей. Так, некоторое время назад «Росатом» участвовал в проектах по популяризации профессии и приглашал писателей поработать на договорной основе.

Популярных авторов часто приглашают и на платные выступления.

Сегодня все чаще звучит мысль о том, что заработать можно не на бумажных, а на электронных книгах. Так, авторы массовой литературы неплохо получают на Литресе. Но для этого нужно выкладывать свое творчество регулярно.

- И не только творчество, - уточняет Вилена Бардачева. - Это могут быть файлы с любимой музыкой главного героя, куар-коды с локациями, которые посетил персонаж, карты, картинки...

При этом серьезные авторы оказываются в пролете. Как жаловалась одна писательница, за полгода продаж пяти книг на Литресе она сумела заработать всего 14 тысяч рублей.

ВЫХОД ЕСТЬ!

Премии

Хороший ход - работать под премии.

- Получить литературную премию не так сложно, - говорит Вилена Бардачева. - Зная, как устроена литературная премия и за какие заслуги выдается, вполне можно написать под нее произведение. Сумма награды обычно стартует от 300 тысяч рублей. Существует тренд: премируют новичков. Показательна история саратовской писательницы Елены Пономаревой, получившей в прошлом году премию имени Эдуарда Успенского. Елена издала книгу за свой счет, да еще подгоняла под объем, чтобы пройти по условиям конкурса, но в итоге все оказалось не напрасно.

Во взрослой литературе премироваться сложнее. Как говорил в одном из интервью писатель Шамиль Идиатуллин («Эра Водолея», «Тубагач»), нужно «натоптать поляну», регулярно появляться в списках. И тогда на третий-четвертый раз может повезти.

Раскрутка себя

Самореклама - двигатель продаж. Писатель должен иметь свою аудиторию, а еще уметь выступать. Мастером раскрутки является уже упомянутый Шамиль Идиатуллин. В свое время он умудрился сделать событие из книги «Бывшая Ленина», получившей негативную оценку от критика Галины Юзефович. Справедливо решив, что негативный отклик - тоже отклик, Идиатуллин устроил совместную встречу с критиком, обеспечив интерес к книге.

Отсюда понятно внимание редакторов к блогерам-миллионникам. Впрочем, и миллионники порой ворчат на книжных дельцов. Известная поэтесса Яна МКР, чей сборник стихов был издан одним крупным издательством, жаловалась на небольшой гонорар, не превосходящий сотни тысяч рублей.

- Выгоднее было бы издать книгу самой. Тогда бы я заработала миллион! - уверяет Яна.

Пик писательского везения - когда книгу экранизируют. В кино денег больше, а зарплаты сценаристов доходят до миллиона рублей в месяц. И умные авторы, подписывая договор, оставляют себе права на экранизации и перевод.

АРИФМЕТИКА

Кому хватает на хлеб с икрой

Если писатель не передал исключительные права издательству, а книга вдруг вышла на переиздание, таланту приплатят еще и за доптираж. Сколько - зависит от автора. У кого-то это 7 процентов от стоимости книги. У крутых классиков доходит и до тридцати.

Теперь нехитрая арифметика.

Учитывая, что роман «Лавр» Евгения Водолазкина вышел совокупным тиражом 200 тысяч экземпляров, умножаем тираж на стоимость книги и на процент. (Предполагаем, что у живого классика он будет не семь, а все двадцать.) Получим около 20 млн рублей, заработанных автором за десять лет.

Неплохо, если добавить к этому еще и премии «Ясная Поляна», «Большая книга» (в сумме порядка 5 млн).

Еще больше повезло Гузели Яхиной. Первый же ее роман «Зулейха открывает глаза» «выстрелил», и сегодня совокупный тираж книги - 600 тысяч экземпляров, а это тоже 30 млн в копилку. Опять-таки не считая того, что роман получил и «Ясную Поляну», и «Большую книгу», да еще был экранизирован.

Наряду с новыми «дамками» действуют авторы, сделавшие славу в 90-е. Писательница Александра Маринина в свое время пахала как проклятая, издавая по две книги в год. Говорят, целью Марининой было накопить на квартиру в Москве. После достижения желаемого активность писательницы резко снизилась.

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Культура: литература