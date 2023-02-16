Казак Шолохов получал больше графа Толстого

Алексей Толстой с женой на даче в поселке Барвиха. Апрель 1941 года. Фото: Владимир МАЛЫШЕВ/ТАСС

Чтобы это выяснить, «КП» отправилась в Российский государственный архив новейшей истории. И изучила любопытные документы, которые свидетельствуют: творцы в первом мире социалистическом государстве работали не только за высокие идеи.

Главное не качество, а размер

Подводя финансово-творческие итоги 1934-го и первого полугодия 1935-го, в письме Сталину, Жданову и Ежову «О гонораре драматургов и писателей» завотделом культурно-просветительской работы ЦК ВКП(б) Александр Щербаков сообщал немало интересного.

По его мнению, Страна Советов недополучала налогов, которые отчисляли живые классики после получения огромных гонораров за свои шедевры. Ведь налоги брали не со всей суммы гонорара, а по каждому авторскому договору отдельно. Причем платили авторам в разных издательствах, что усложняло учет и контроль.

Так, знаменитый романист Алексей Толстой («Петр Первый») в 1934-м заработал 185 тысяч рублей. И налогов заплатил 20 750 рублей. А вот драматург Лев Славин («Интервенция») со 160 тысяч отдал казне 25 875 рублей. То есть «красный граф» получил больше драматурга-одессита, а налогов с первого взяли меньше, чем со второго.

Похожая история: в том же году Леонид Леонов («Соть») с 46 500 рублей отдал 5430, а Илья Ильф («Золотой теленок»), заработав 37 тысяч, отчислил налоговому ведомству 5726 целковых.

Заведующий «культурным» отделом ЦК сетовал, что при оплате художественной прозы «существует уравниловка» - выдают по 600 - 800 рублей за авторский лист при тираже в 10 тысяч экземпляров. И чем больше накатаешь листов - тем больше получишь. Вне зависимости от тиража. А вот пьесы оплачивались отчислениями автору со сбора в театрах по 1,5% за один акт (то есть пьесы в три акта были явно выгоднее, чем в два). Почти как на рынке: мало пришло народу на спектакль - мало автор получил.

Товарищ Щербаков тревожился:

- Существующая система оплаты труда драматургов и писателей (...) стимулирует не повышение качества художественных произведений, а увеличение их размера. - И отмечал: - Чрезмерно высокие гонорары создают ряд неудобств для общественного положения писателей, выделяют их из нормальных условий советской жизни, вызывают вокруг их имени нарекания.

Только за первую половину 1935 года больше 50 тысяч рублей получили 13 писателей и сценаристов. В их числе, кроме упомянутых Толстого и Славина, фигурировали Валентин Катаев («Белеет парус одинокий»), Алексей Новиков-Прибой («Цусима»), Михаил Шолохов («Тихий Дон»), поэт Демьян Бедный и забытый ныне драматург Василий Шкваркин (автор популярных комедий, в том числе «Чужой ребенок», который за 1934 год получил 360 тысяч рублей!).

Михаила Шолохова ценили и на родине, и во всем мире. Недаром писатель получил и Сталинскую (1941), и Нобелевскую (1965) премию. Фото: Александр УЗЛЯН/© Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова

82 тысячи рублей - в партийную казну

Завотделом культурно-просветительской работы ЦК рекомендовал навести порядок в оплате и отчислениях.

Например, платить поэтам гонорар от 2 до 5 рублей за строчку (при тираже не менее пяти тысяч экземпляров). А прозаикам выдавать от 600 до 1000 рублей за авторский лист, но при условии, что тираж книги будет не менее 10 тысяч для библиотек и не менее 50 тысяч «для массового издания».

Главное, что предлагал Щербаков, - брать налоги с общего заработка творцов. Причем чем больше получал бы мастер пера, тем меньше бы он платил налоги в процентах.

Доходы писателей в 1934 году

Зарплата советских работников

ЧТО ПОЧЕМ

Отдельная часть письма была посвящена партийным взносам (хотя не все творцы были членами ВКП(б). Больше всех в 1934 году со своих заработков отдал Шолохов: автору «Поднятой целины» пришлось отчислить в партийную казну 82 тысячи рублей! Драматурги же по какой-то причине платили взносы лишь с половины своих заработков...

Товарищ Сталин, получив послание на 10 страницах, да еще с таблицами писательских заработков, сделал карандашную пометку: «Надо обсудить».

Но поскольку советских классиков после этого обсуждения финансово всерьез не прижали, похоже, радикальные предложения Щербакова отклика у советских вождей не нашли. По крайней мере в то время - точно.

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