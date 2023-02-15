Трагедия спортсмена: Почему Романа Костомарова довела до ампутации банальная пневмония

Романа поддерживает жена - фигуристка Оксана Домнина. Фото: Алексей КУДЕНКО/РИА Новости

Новогодние праздники олимпийский чемпион Роман Костомаров провел на катке - выступал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». По словам тренера Александра Жулина, спортсмен был немного простужен, кашлял, но серьезного недуга никто не подозревал.

Сначала сепсис, затем некроз

Откатав 8 января последнее шоу, 10 января Роман попал в реанимацию с пневмонией. Позже стало известно, что фигуриста привезти в «Коммунарку» в тяжелом состоянии. Сначала подключили к ИВЛ, а потом добавили еще и другой аппарат - ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности).

Но и это не помогло. На фоне инфекции, которая затронула все сосуды организма, у Романа развился сепсис. Это привело к гангрене. Возникли проблемы с кровообращением, после которых у спортсмена начался некроз в левой и правой стопах. Врачи провели их ампутацию.

Костомаров хорошо перенес операцию, но доктора не спешат с прогнозами - опасаются, что некроз тканей может затронуть и другие части ноги. Кроме того, медики настояли на необходимости ампутации пальцев на руках. Фигурист дал согласие на новую операцию.

Врачей, помимо стоп, беспокоили и руки фигуриста, которые, как и стопы, утратили подвижность из-за стремительно развивающегося некроза тканей. Медики сражались за руки фигуриста, но, как уже писал KP.RU понадобились дополнительные операции.

- На прошлой неделе Роману удалили несколько пальцев на обеих руках, - говорит один из знакомых спортсмена. - Другие наши знакомые рассказывают, что и кисти не удалось спасти. В любом случае состояние Романа сейчас тяжелое, мы все за него молимся.

Между тем, участники шоу «Ледниковый период» говорят KP.RU, что информация о состоянии Костомарова и об операциях, которые у него были и возможно, ещё предстоят, по понятным причинам не разглашается семьей фигуриста. Остаётся только догадываться, как на самом деле себя чувствует спортсмен.

- Несколько пальцев Роме удалили сразу вместе со ступнями. Во время первой же операции. Все это скрывалось. Про кисти мы не знаем, нам подробно ничего не говорят, - делятся с KP.RU коллеги Костомарова.

Рядом с Романом круглосуточно находится его жена, фигуристка Оксана Домнина. И конечно же, большую поддержку спортсмену оказывает его партнерша по Олимпийским играм 2006 года Татьяна Навка. Именно она подключила к его спасению лучших российских врачей.

Парился в бане с другом-конькобежцем

Аналитик российского фигурного катания и ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина уверена: беда случилась из-за необдуманного поступка. Говорят, фигурист, уже простуженный, с температурой, отправился в баню, а после нырял в прорубь. Елена назвала «Комсомолке» имя спортсмена, с которым Роман парился в тот вечер, - это конькобежец Иван Скобрев.

- Я была поражена, когда узнала, что Иван нырял вместе с Романом в прорубь. Почему Скобрев не помешал простуженному Костомарову окунаться в ледяную воду? - возмущается Родина.

Ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина

По мнению Елены, на здоровье спортсмена повлияло и участие в городских мероприятиях на открытом воздухе, которые организовывает его друг Илья Авербух. Мол, именно там Костомаров мог сильно застудиться.

- За такие городские ярмарки Роман получал по меркам фигурного катания немного - около 100 тысяч рублей за выход на лед, - рассказала KP.RU промоутер Алина Красная. - Для сравнения: Алина Загитова зарабатывала в шоу Татьяны Навки за подобный прокат 400 тысяч рублей. Но у Романа жена, дети, он брался за любую работу...

- Костомарову не по возрасту и не по статусу было плясать на городских ярмарках, еще и в мороз, с температурой, - считает Елена Родина. - Это могут делать молодые здоровые фигуристы. Но если в ярмарках участвуют олимпийские чемпионы, бюджет на праздник выделяется более значительный. Вот продюсерам и не хочется терять прибыль.

Протезы сделают в Германии

Приятели Костомарова предупредили «КП»: семья попросила их не комментировать ход лечения фигуриста.

- Врачи еще не понимают состояние Ромы после ампутации, - поделился один из друзей спортсмена. - Если все пойдет нормально, ближайшие месяцы Рома проведет в больнице, на восстановлении после ампутации. Протезы Роме будут устанавливать в Германии, но пока до этого далеко, доктора до сих пор сражаются за его жизнь.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Иван Скобрев: Рома в сознании, мы с ним созваниваемся

Мы дозвонились до конькобежца Ивана Скобрева и поинтересовались у спортсмена: правда ли, что он был с Костомаровым в бане, прыгал в прорубь. Этот разговор проходил после первой операции, по ампутации стоп.

- Пока без комментариев. Пока Роман не начнет комментировать, я не могу ничего говорить. У нас такая договоренность с его супругой, - объяснил тогда «Комсомолке» Скобрев. - Единственное скажу: Роман идет на поправку. Да, есть там сложности определенные... Но Роман в сознании, мы с ним разговаривали по телефону, поздравили друг друга с днем рождения. Мы же родились в один день - 8 февраля.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Роман Костомаров, 46 лет. Олимпийский чемпион-2006 в танцах на льду, двукратный чемпион мира. Выступал в паре с Татьяной Навкой. В последние годы участвовал во множестве ледовых спектаклей и шоу, включая «Ледниковый период». Женат на бывшей фигуристке Оксане Домниной (чемпионка мира-2009 в паре с Максимом Шабалиным). У Романа и Оксаны двое детей - Анастасия (12 лет) и Илья (6 лет).