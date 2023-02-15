Роман Костомаров находится в искусственной коме после ампутаций

Роман Костомаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние Романа Костомарова резко ухудшилось после ампутации кистей. Врачам пришлось ввести фигуриста в искусственную кому. Самостоятельно дышать он не может.

"До утра Роман Костомаров пробудет под седацией. Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за большого количества фиброза", - пишут "Известия".

Седацией называют искусственную кому. Это состояние организма, характеризующееся отсутствием или снижением уровня сознания, угнетением рефлексов и болевой чувствительности.

В свою очередь, Пятый канал передает, что спортсмен полностью подключен ко всем дыхательным аппаратам. Состояние Романа ухудшилось поле ампутации кистей.

У звездного пациента наблюдаются фиброзные изменения. Речь идет о разрастании соединительной ткани с появлением рубцовых соединений в легких, уточняет life.ru. Левое легкое пострадало сильнее правого.

Стоит отметить, что фиброз легких, полученный в ходе болезни, остается на всю жизнь. Легкие Костомарова не смогут вернуться к исходному состоянию даже при самом дорогостоящем лечении. У фигуриста будут трудности с дыханием.