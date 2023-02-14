Обессиленный Роман Костомаров после второй ампутации не может дышать сам

Роман Костомаров. Фото: Мила СТРИЖ

Роман Костомаров по-прежнему находится между жизнью и смертью. По данным источников, фигуристу провели вторую ампутацию в надежде остановить гангрену. Из-за некроза он остался без стоп, есть вероятность распространения гангрены выше. Руки олимпийского чемпиона пытаются спасти, но, по данным одних источников KP.RU, Роману уже удалили кисти, по данным других - несколько пальцев. Диагнозы никакие не озвучиваются, как и прогнозы. Сейчас Костомаров находится на ИВЛ. Иначе измученному организму просто не справиться.

Известие о второй ампутации у Романа Костомарова поклонники назвали настоящей трагедией. Люди очень переживают за фигуриста и очень сожалеют, что так все обернулось. Искренне, как за родного. Объяснение тому простое - Роман из всех фигуристов какой-то особенный. К нему у всех однозначное отношение, его все любили. Так редко бывает. Но о нем все отзываются только в восхищенной форме.

После второй ампутации обессиленный Костомаров находится на ИВЛ. Его состояние продолжают поддерживать с помощью искусственной подачи кислорода в легкие, сообщает источник Пятого канала. Врачи регулярно перевязывают и обрабатываю раны. Питается фигурист через зонд. Он сильно исхудал.

Стоит отметить, что первую ампутацию на руке Костомарова провели на прошлой неделе. Решение по второй кисти откладывалось, сообщил "Матч ТВ" источник, знакомый с ситуацией.

После операции у Костомарова подскочила температура - "возможно, из-за перенесенного стресса", пишет "СЭ". На данном этапе лечения фигуристу убрали весь видимый некроз.

При этом прогноз врачи не дают. Ситуация может измениться в любой момент. У Костомарова может случиться полиорганная недостаточность. При ней отказывают многие органы. Ведь сепсис, несмотря на ампутацию, может развиваться и дальше. А может произойти и чудо, когда организм справится.

Медики борются за жизнь Романа. Рядом с ним жена Оксана Домнина. В окружении пары отмечают, что она очень стойко держится.