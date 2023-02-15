Готовится что-то масштабное? Зачем парламент назначил внеплановое заседание сразу после послания Путина

О том, что Дума и Совет федерации проведут заседания 22 февраля, стало известно только сегодня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, что Совет федерации проведет заседание 22 февраля, стало известно только сегодня. До этого никаких мероприятий в этот день запланировано не было. Дума тоже соберется, но там уверяют, что все назначили давно, и никакой внеплановости у депутатов нет. В верхней палате парламента обмолвились, что их попросили в правительстве собраться пораньше, а не тянуть до послепраздничных дней.

Но истинная причина внепланового заседания, скорее всего, в послании Владимира Путина Федеральному собранию. Дело в том, что Кремль до последнего момента не называл его конкретную дату. О 21 февраля стало известно совсем недавно.

«Палаты Федерального Собрания по итогам посланий обычно принимают специальные постановления, направленные на реализацию намеченных законодательных мероприятий», - рассказали «КП» в пресс-службе Думы.

Другими словами, парламент традиционно заседает после послания президента. Прояснилась дата мероприятия - сенаторы смогли выбрать день внеочередной встречи.

Сенатор Вячеслав Тимченко обмолвился, что «центральной темой мероприятия станет принятие законов по интеграции новых регионов в правовое поле страны».

И вот о чем конкретно речь. В середине декабря Путин поручил правительству к 1 марта утвердить программы интеграции новых регионов. Для каждого свою. До первого дня весны осталось немного, и министрам надо успеть выполнить команду президента. Тем более, на послании Федеральному собранию глава страны точно будет говорить о новых регионах.

Все законопроекты на внеочередном собрании, так или иначе, будут связаны с темами послания президента. И вот что Путин скажет 21 февраля:

- Президент подведет итог прошедшей частичной мобилизации, упомянет рост оборонно-промышленного комплекса и напомнит о социальных гарантиях военных. Вероятно будет объявлено о новых мерах поддержки.

Цели на 2023 год:

- Развивать торговлю с Азией, Африкой, Латинской Америкой. Сейчас как раз обсуждаются совместные проекты по перекачке нефти и газа на новые рынки. А глава МИД Сергей Лавров совершил уже два дипломатических турне по африканским странам.

- Добиваться технологического суверенитета. Особенно в IT, беспилотниках, промышленности.

- Закрепить финансовый суверенитет, максимально перейдя на рублевые расчеты.

- Строительство должно расти. Льготная ипотека продлена до середины 2024 года, поэтому надо возводить как можно больше жилых домов.

- Парламенту и правительству надо добиться роста реальных доходов населения и снизить бедность.

А вот конкретные задачи для новых регионов:

- К 2030 году новые регионы должны выйти на среднероссийский уровень по качеству жизни и основным показателям.

- Для субъектов запланирована особо выгодная ипотека под 2% годовых. Закон о льготном кредите еще не принят – вероятно, как раз 22 февраля парламент его и рассмотрит.

- Пенсии и соцвыплаты должны начисляться людям в срок. Социальная система создается с нуля в новых регионах.