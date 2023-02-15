Неожиданный эффект санкций: автомобилисты стали реже нарушать правила

Водители стали аккуратнее на дорогах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Аналитики сервиса «Мои Штрафы», опросив 1300 пользователей и изучив базу данных из 6,5 млн машин (это каждый восьмой автомобилист), выяснили, что 81,5% опрошенных автомобилистов хотя бы раз получали штрафы за 2022 год. Это на 14,4% меньше, чем в 2021-м. Остальные 18,5% ездили без нарушений или не попадались.

При этом на первом месте по нарушениям – превышение скорости (92%). Впору вспомнить ту самую фразу - про любовь русских к быстрой езде. На втором – игнорирование знаков (19,3%), и после – неправильная парковка (12,5%). 0,2% водителей вовсе лишились прав в прошлом году.

По данным сервиса, средняя сумма штрафа, которую платили автомобилисты - 371 рубль. Это почти столько же, сколько в 2021 году (376 рублей). Большинство (82,9%) оплачивают штрафы в первые 20 дней, чтобы успеть сделать это со скидкой. Таковых, кстати, стало почти на 3% больше по сравнению с прошлым годом. 10,8% успевают в срок, но без скидки. 6,3% платят позднее, когда штраф уже просрочен. По их словам, это далеко не всегда происходит по их вине. У 39% опрошенных уведомления приходят поздно.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин говорит, что водители стали аккуратнее на дорогах. На это есть несколько причин.

- Во-первых, средств фото- и видеофиксации нарушений становится больше, - пояснил эксперт. - Люди привыкли, что не только в Москве, но и в регионах движение контролируется полностью. Во-вторых, многие понимают, что ремонт авто - это большое приключение в наше время. На это повлияли санкции, изменение логистики поставок запчастей в Россию, повышение цены и дефицит на компоненты ряда марок и моделей. В-третьих, дорого гонять не только из-за штрафов, но и из-за стоимости топлива. В-четвертых, система ОСАГО сдает позиции. Она стала на 26% дороже в последнее время, но при этом по страховке ремонт не делают, а лишь выплачивают компенсацию, которую эксперты считают по расценкам самых дешевых запчастей. Фактически же ремонт обходится гораздо дороже этих выплат. Благодаря всему этому мы видим изменение поведения автомобилистов на дорогах в лучшую сторону.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ