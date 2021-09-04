Две тысячи рублей за отсутствие техосмотра и 50 тысяч за «пьяную езду» с детьми: какие новые штрафы ждут водителей в 2022 году

Некоторые автоштрафы резко вырастут Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство юстиции совместно с другими ведомствами готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), по которым в 2022 году вырастут штрафы для водителей. По данным Autonews, поправки стали готовить уже давно, но из-за пандемии их вступление в силу решили оттянуть.

Самая приятная новость: изменения не коснутся нештрафуемого порога превышения скорости в 20 км/ч. Напомним, ранее ГИБДД неоднократно предлагало ввести штрафы за превышение скорости более, чем на 10 км/ч.

А вот, что изменится.

1. Резко вырастут штрафы за езду без техосмотра

Как сейчас: штраф за отсутствие техосмотра составляет 500-800 рублей.

Что предлагается: с 1 марта 2022 года за езду без действующей диагностической карты будут штрафовать на 2 тысячи рублей. При этом, чтобы влететь на штраф, вовсе не обязательно попасться сотруднику ГИБДД. Проверку техосмотра собираются организовать при помощи видеокамер. Штраф будет приходить не чаще, чем один раз в сутки.

Стоит помнить, что теперь не требуется предъявлять талон техосмотра при покупке полиса ОСАГО (для многих покупка полиса служила подсказкой, что пришло время проходить ТО). За истечением срока прохождения ТО нужно следить самостоятельно.

2. Полис ОСАГО будут проверять не только автоинспекторы, но и видеокамеры.

Как сейчас: наказать за езду без ОСАГО может только инспектор ГИБДД, штраф составляет 800 рублей.

Что предлагается: штрафовать за отсутствие обязательной страховки начнут по видеокамерам. Штраф останется прежним - 800 рублей. Штрафовать за езду без ОСАГО (как и без ТО) будут не чаще, чем раз в сутки.

3. Вырастут штрафы для пьяных водителей, в машине которых находятся дети.

Как сейчас: за езду в нетрезвом виде (в случае, если водитель отказывается пройти тест на алкоголь) штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на 2 года (не важно, есть в машине дети или нет).

Что предлагается: за вождение в нетрезвом виде наказание останется прежним. Если в машине будут дети в возрасте до 16 лет, то штраф за пьяную езду составит 50 тысяч рублей и 3 года лишения прав.

4. Штрафовать станут за большее число технических неисправностей автомобиля.

Как сейчас: штраф 500 рублей взимается за управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда).

Также берется штраф за управление авто, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС.

Что предлагается: штрафом в 500 рублей будут наказывать за:

- шины не по сезону

- стертые покрышки

- разные шины спереди и сзади

- поврежденный бампер

- незаконные лебедки,

- отсутствующие подголовники, козырьки и подушки безопасности, предусмотренные автопроизводителем.

- горящий индикатор неисправности двигателя Check Engine

- на лобовом стекле установлены помехи для обзорности (например, навигатор, видеорегистратор, пленки и наклейки).

- неработающие фароочистители

5. В суде будет невозможно оспорить превышение средней скорости на автомобиле.

Как сейчас: за превышение средней скорости штрафуют так же, как и за превышение мгновенной скорости: минимальный штраф за 20-40 км/ч — 500 рублей, максимальный за превышение на 80 км/ч и выше — 5 тысяч рублей.

Что предлагает: в КоАП пропишут определение средней скорости и наказание за ее превышение. Суммы штрафов при этом не изменятся.

6. Будут введены штрафы за мойку автомобиля на дворовых территориях многоквартирных жилых домов.

Как сейчас: штрафа за мойку в неположенном месте нет.

Что предлагается: штраф - до 2 тысяч рублей.

7. Появятся штрафы за парковку на газонах

Как сейчас: штрафы за газоны сейчас действуют не во всех регионах. Например, в Москве за размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, штраф составляет 5 000 рублей.

Что предлагается: по КоАП штраф за проезд и парковку на газоне или в цветнике будет составлять от 1,5 до 4 тысяч рублей в зависимости от нанесенного ущерба. Фиксировать такие нарушения смогут прохожие. Нужно будет отправить фотографию авто наглеца через приложения по аналогу «Помощника Москвы». В этом случае нарушителю придет штраф в 2 тысячи рублей.

8. Нередко во дворах можно заметить авто, которые стоят годами. С 2022 года владельцев автохлама будут штрафовать.

Как сейчас: за автохлам в России не штрафуют.

Что предлагается: штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Автохламом признаются машины, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака), отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин. К автохоламу будут относиться и сгоревшие автомобили.